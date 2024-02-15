Глава города отметил сотрудников водоканала за качественное обслуживание гидрантов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
«В минувшем году было немало тревожных ситуаций: горели леса, поля, многоквартирные дома. Все вы экстренно реагировали и не допустили гибели людей», — отметил заместитель главы города Петр Вагин. От имени главы Тюмени он поблагодарил ответственные службы за слаженную и профессиональную работу.
Почетной грамотой главы города награжден мастер «Росводоканал Тюмень» Евгений Кричковский. Мастер Евгений Липов удостоен Благодарственного письма главы города. Признательности заместителя главы города вручены бригадирам Эдуарду Титусу и Алексею Яковлеву.
«На обслуживании водоканала более четырех тысяч пожарных гидрантов. Каждый мы обследуем не менее двух раз в год. Завершив восстановительные работы всегда проверяем гидранты, расположенные поблизости, и обновляем данные в информационной системе предприятия», — говорит мастер Цеха эксплуатации водопроводных сетей Евгений Липов.
В информационную систему «Росводоканал Тюмень» внесены все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании предприятия. Доступ к системе имеет МЧС. Такое взаимодействие сокращает время пожарных на поиск нужного гидранта. Особенно это ценно зимой, когда колодцы скрыты под снегом.
«Поддержание пожарных гидрантов в рабочем состоянии — основная задача нашей бригады. За неделю мы обслуживаем около сотни устройств. Обязательно проверяем гидрант после того, как им воспользовались пожарные. Если выявляем неисправность, то отмечаем в программе. Оперативно проводятся плановые работы по ремонту или замене устройства» — рассказал бригадир Цеха эксплуатации водопроводных сетей Эдуард Титус.
Число пожарных гидрантов увеличивается с каждым годом. «Росводоканал Тюмень» реализует программу по обеспечению централизованным водоснабжением «безводных» районов. На каждом новом водопроводе устанавливаются водозаборные устройства для пожаротушения.