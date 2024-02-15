Глава города отметил сотрудников водоканала за качественное обслуживание гидрантов

В информационную систему «Росводоканал Тюмень» внесены все пожарные гидранты, находящиеся на обслуживании предприятия. Доступ к системе имеет МЧС. Такое взаимодействие сокращает время пожарных на поиск нужного гидранта. Особенно это ценно зимой, когда колодцы скрыты под снегом.