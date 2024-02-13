В Тюменской области к выборам президента усилят меры безопасности

Posted 13 февраля, 12:56
Published 13 февраля, 12:56
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На территории Тюменской области создано более тысячи постоянных и девять временных участковых избирательных комиссий. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано свыше 1,1 млн избирателей.
О готовности к работе по обеспечению антитеррористической безопасности населения в период избирательной кампании доложили начальник областного управления МВД Александр Смирнов, начальник регионального Управления Росгвардии Евгений Федоткин и врио начальника главка МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.
«Обращаю внимание на необходимость выполнения ранее принятых решений по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. Также в этом списке объекты транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Лишь комплексный подход позволит обеспечить безопасность населения и стабильность обстановки», — подчеркнул Александр Моор.
В Тюменской области теме безопасности жителей уделяется повышенное внимание. За последние годы в регионе проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Добавим, что с началом СВО властями Тюменской области приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием сейчас находятся места массового пребывания людей и объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.