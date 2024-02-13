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Posted 13 февраля, 12:56

Published 13 февраля, 12:56

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В Тюменской области к выборам президента усилят меры безопасности

В Тюменской области к выборам президента усилят меры безопасности

13 февраля 2024, 12:56
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание антитеррористической комиссии. На встрече с профильными должностными лицами он обсудил меры о обеспечению безопасности людей и объектов в период подготовки и проведения выборов президента России.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На территории Тюменской области создано более тысячи постоянных и девять временных участковых избирательных комиссий. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано свыше 1,1 млн избирателей.

О готовности к работе по обеспечению антитеррористической безопасности населения в период избирательной кампании доложили начальник областного управления МВД Александр Смирнов, начальник регионального Управления Росгвардии Евгений Федоткин и врио начальника главка МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

«Обращаю внимание на необходимость выполнения ранее принятых решений по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов. Также в этом списке объекты транспортной инфраструктуры и места массового пребывания людей. Лишь комплексный подход позволит обеспечить безопасность населения и стабильность обстановки», — подчеркнул Александр Моор.

В Тюменской области теме безопасности жителей уделяется повышенное внимание. За последние годы в регионе проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Добавим, что с началом СВО властями Тюменской области приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием сейчас находятся места массового пребывания людей и объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.

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