В Тюменской области к выборам президента усилят меры безопасности

В Тюменской области теме безопасности жителей уделяется повышенное внимание. За последние годы в регионе проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Добавим, что с началом СВО властями Тюменской области приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием сейчас находятся места массового пребывания людей и объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.