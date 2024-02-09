Александр Моор: тюменская «Жемчужина Сибири» готова к соревнованиям любого уровня

В Тюменской области развитию лыжного спорта уделяется большое внимание. В регионе есть все необходимое для проведения соревнований различного уровня, а Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков. К слову, Центр после капитальной реконструкции был сдан в конце декабря прошлого года. Но работы по его улучшению планируется продолжить в 2024 году.