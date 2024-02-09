Александр Моор: тюменская «Жемчужина Сибири» готова к соревнованиям любого уровня

Posted 9 февраля, 12:45
Published 9 февраля, 12:45
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Соревнования пройдут в нескольких категориях: спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт.
На турнире присутствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Сначала он вместе с другими зрителями болел за спортсменов, а после вместе с президентом Федерации лыжных гонок РФ Еленой Вяльбе провел церемонию награждения.
Приветствуя спортсменов, Александр Моор отметил, что Тюменская область входит в пятерку субъектов, где проходит крупнейший российский старт сезона.
Также глава региона явил, что в следующем году «Жемчужина Сибири» может принять и чемпионат России по лыжным гонкам.
«Мы направили заявку и подтвердили свою готовность принять чемпионат. „Жемчужина Сибири“ в хорошей форме, может принимать любые соревнования и зимой и летом. Технология проведения отработана, команда и коллектив готовы, а зрители знают толк в лыжных гонках. Поэтому мы с большим удовольствием примем любые старты, которые нам доверят провести», — отметил губернатор.
В Тюменской области развитию лыжного спорта уделяется большое внимание. В регионе есть все необходимое для проведения соревнований различного уровня, а Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков. К слову, Центр после капитальной реконструкции был сдан в конце декабря прошлого года. Но работы по его улучшению планируется продолжить в 2024 году.