nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 12:45

Published 9 февраля, 12:45

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Александр Моор: тюменская «Жемчужина Сибири» готова к соревнованиям любого уровня

Александр Моор: тюменская «Жемчужина Сибири» готова к соревнованиям любого уровня

9 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI
В тюменской «Жемчужине Сибири» стартовал турнир по лыжным гонкам, организованный в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Поддержать лыжников пришли около трех тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Соревнования пройдут в нескольких категориях: спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт.

На турнире присутствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор. Сначала он вместе с другими зрителями болел за спортсменов, а после вместе с президентом Федерации лыжных гонок РФ Еленой Вяльбе провел церемонию награждения.

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Приветствуя спортсменов, Александр Моор отметил, что Тюменская область входит в пятерку субъектов, где проходит крупнейший российский старт сезона.

Также глава региона явил, что в следующем году «Жемчужина Сибири» может принять и чемпионат России по лыжным гонкам.

«Мы направили заявку и подтвердили свою готовность принять чемпионат. „Жемчужина Сибири“ в хорошей форме, может принимать любые соревнования и зимой и летом. Технология проведения отработана, команда и коллектив готовы, а зрители знают толк в лыжных гонках. Поэтому мы с большим удовольствием примем любые старты, которые нам доверят провести», — отметил губернатор.

В Тюменской области развитию лыжного спорта уделяется большое внимание. В регионе есть все необходимое для проведения соревнований различного уровня, а Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков. К слову, Центр после капитальной реконструкции был сдан в конце декабря прошлого года. Но работы по его улучшению планируется продолжить в 2024 году.

Александр Моор анонсировал строительство нового термального курорта под Тюменью
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортомВ Тюмени состоится традиционный чемпионат по автомобильному спортуТюменские школьники начинают осваивать новый для них вид спорта
Александр Моор наградил победителей и лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023»
Узнать подробнее
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Вчера, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Вчера, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Вчера, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Вчера, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Вчера, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Вчера, 07:45