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Тюменский бизнесмен выкупил здание у «дочки» РЖД

Тюменский бизнесмен выкупил здание у «дочки» РЖД под офисный центр

13 февраля 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский бизнесмен выкупил здание у «дочки» РЖД

Бизнесмен уверяет, что спрос на эту локацию есть, несмотря на ее расположение. Офисы он планирует заполнить мелкими арендаторами.

Основатель группы компаний «Альянс» Александр Касьянов выкупил у «дочки» РЖД двухэтажное здание площадью 572 квадратных метра на улице Станционной. После реставрации там откроется офисный центр. Об этом бизнесмен рассказал РБК Тюмень.

«Этот объект находится в тупиковой локации в районе железнодорожных путей, но можно будет сделать интересную концепцию, чтобы он стал проходным. Концепция следующая: мы поместим туда якорного арендатора, а оставшуюся площадь, где у нас будут офисы, заполним мелкими арендаторами», — поделился Касьянов.
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По его словам, работы еще предстоит немало, но спрос на эту локацию, а именно — на небольшие офисы, есть.

«Там есть только коробка, и то в убитом состоянии. Первым этапом делаем полный демонтаж, далее — ремонт кровли, заливаем заново полы, восстанавливаем стены, окна, все проемы, двери, преображаем фасад. Также заведем туда сети, так как на текущий момент там нет электричества, отопления, водоснабжения и канализации, это займет месяцев пять», — рассказал бизнесмен.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится фабрика-прачечная. На ее строительство выделены 300 миллионов рублей.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Офисы#Бизнесмен#Коммерческая недвижимость#Любовь Селезнева
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