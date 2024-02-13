Тюменский бизнесмен выкупил здание у «дочки» РЖД под офисный центр

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Основатель группы компаний «Альянс» Александр Касьянов выкупил у «дочки» РЖД двухэтажное здание площадью 572 квадратных метра на улице Станционной. После реставрации там откроется офисный центр. Об этом бизнесмен рассказал РБК Тюмень.
«Этот объект находится в тупиковой локации в районе железнодорожных путей, но можно будет сделать интересную концепцию, чтобы он стал проходным. Концепция следующая: мы поместим туда якорного арендатора, а оставшуюся площадь, где у нас будут офисы, заполним мелкими арендаторами», — поделился Касьянов.
По его словам, работы еще предстоит немало, но спрос на эту локацию, а именно — на небольшие офисы, есть.
«Там есть только коробка, и то в убитом состоянии. Первым этапом делаем полный демонтаж, далее — ремонт кровли, заливаем заново полы, восстанавливаем стены, окна, все проемы, двери, преображаем фасад. Также заведем туда сети, так как на текущий момент там нет электричества, отопления, водоснабжения и канализации, это займет месяцев пять», — рассказал бизнесмен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится фабрика-прачечная. На ее строительство выделены 300 миллионов рублей.