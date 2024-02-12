В тюменском «Медицинском городе» появился новый главврач

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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О новом назначении сегодня, 12 февраля, сообщили 72.ru источники. Официальный комментарий от департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.
В 1999 году Валерия Павлова окончила ТюмГМА по направлению «лечебное дело», в 2001 году — клиническую ординатуру по онкологии, в 2014 году — интернатуру по направлению «организация здравоохранения и общественное здоровье», а в 2016 году прошла первичную переподготовку по специальности «ультразвуковая диагностика».
Валерия Павлова работала врачом-онкологом в Тюменском областном онкологическом диспенсере, была заведующей маммологическим центром и значилась заместителем главврача в «Медицинском городе».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени появится центр реабилитации. В нем будут помогать родителям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей.