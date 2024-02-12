В тюменском «Медицинском городе» появился новый главврач

В 1999 году Валерия Павлова окончила ТюмГМА по направлению «лечебное дело», в 2001 году — клиническую ординатуру по онкологии, в 2014 году — интернатуру по направлению «организация здравоохранения и общественное здоровье», а в 2016 году прошла первичную переподготовку по специальности «ультразвуковая диагностика».