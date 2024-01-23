Руководителю важного департамента Тюменской области назначили нового зама

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.
Александр Горлатов — коренной тюменец. В апреле этого года ему исполнится 35 лет. В департамент инвестполитики он пришел работать в 2012 года главным специалистом.
Напомним, осенью прошлого года с должности директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства уволился Антон Машуков. С государственной службы он ушел работать в коммерческую компанию.