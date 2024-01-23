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Руководителю важного департамента Тюменской области назначили нового зама

Руководителю важного департамента Тюменской области назначили нового зама

23 января 2024, 14:43
Фото: 1MI
Директору департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области назначили нового заместителя. Должность досталась Александру Горлатову.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Александр Горлатов — коренной тюменец. В апреле этого года ему исполнится 35 лет. В департамент инвестполитики он пришел работать в 2012 года главным специалистом.

Фото: инвестиционное агентство Тюменской области/телеграм

Напомним, осенью прошлого года с должности директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства уволился Антон Машуков. С государственной службы он ушел работать в коммерческую компанию.

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