В Тюменской области назначили нового прокурора

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Максим Юрьевич Бесчастных, родившийся в 1985 году, получил образование по специальности юриспруденция в 2009 году в Тюменском государственном университете. Он проработал в прокуратуре Тюменской области с мая 2015 года, занимая различные должности, а с 2022 года он работал в должности заместителя Тобольского межрайонного прокурора.
За положительные результаты своей работы Максим Бесчастных неоднократно отмечался вышестоящим руководством. Трудовой коллектив пожелал ему успехов на новом рабочем месте.
Напомним, что летом 2023 года сменились прокуроры Калининского и Центрального административных округов Тюмени.