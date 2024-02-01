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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

Нового прокурора назначили в Абатском районе Тюмени

В Тюменской области назначили нового прокурора

1 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI

Нового прокурора назначили в Абатском районе Тюмени

Заместитель прокурора Тюменской области представил вновь назначенного прокурора Абатского района. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.01.2024 на должность определен младший советник юстиции Максим Бесчастных.

Максим Юрьевич Бесчастных, родившийся в 1985 году, получил образование по специальности юриспруденция в 2009 году в Тюменском государственном университете. Он проработал в прокуратуре Тюменской области с мая 2015 года, занимая различные должности, а с 2022 года он работал в должности заместителя Тобольского межрайонного прокурора.

За положительные результаты своей работы Максим Бесчастных неоднократно отмечался вышестоящим руководством. Трудовой коллектив пожелал ему успехов на новом рабочем месте.

Напомним, что летом 2023 года сменились прокуроры Калининского и Центрального административных округов Тюмени.

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