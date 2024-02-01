В Тюменской области назначили нового прокурора

Максим Юрьевич Бесчастных, родившийся в 1985 году, получил образование по специальности юриспруденция в 2009 году в Тюменском государственном университете. Он проработал в прокуратуре Тюменской области с мая 2015 года, занимая различные должности, а с 2022 года он работал в должности заместителя Тобольского межрайонного прокурора.