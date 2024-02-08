В Тюмени женщина заболела страшной крысиной болезнью

Как стало известно, женщина столкнулась с болями внизу живота, высыпаниями на руках и повышенной температурой тела до 40 градусов. 48-летнюю женщину, направили в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени.



Известно, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые переносятся человеку от мышей, крыс и других грызунов.