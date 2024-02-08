В Тюмени женщина заболела страшной крысиной болезнью

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Как стало известно, женщина столкнулась с болями внизу живота, высыпаниями на руках и повышенной температурой тела до 40 градусов. 48-летнюю женщину, направили в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени.
Известно, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые переносятся человеку от мышей, крыс и других грызунов.
Ранее сообщалось о том, как тюменские врачи смогли вылечить женщину, страдающую раком от пневмонии. Многие назвали произошедший случай «волшебством».