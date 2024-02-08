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Published Сегодня, 09:47

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В Тюмени женщина заболела страшной крысиной болезнью

В Тюмени женщина заболела страшной крысиной болезнью

8 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI
В Тюмени вылечили женщину с редким заболеванием иерсиниоз, которое передается человеку от грызунов. Эту информацию сообщает telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области».

Как стало известно, женщина столкнулась с болями внизу живота, высыпаниями на руках и повышенной температурой тела до 40 градусов. 48-летнюю женщину, направили в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени.

Известно, что иерсиниоз относится к редким кишечным инфекциям, которые переносятся человеку от мышей, крыс и других грызунов.

Ранее сообщалось о том, как тюменские врачи смогли вылечить женщину, страдающую раком от пневмонии. Многие назвали произошедший случай «волшебством».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Алина Петрова
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