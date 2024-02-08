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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты России

ЦИК не пустила Надеждина в президентскую гонку, был ли брак в подписях тюменцев?

8 февраля 2024, 09:44
Фото: Скриншот с сайта nadezhdin2024.ru
ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты России

ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты

В Тюменской области Борис Надеждин, метивший в кандидаты в президенты, разворачивал свой штаб для собора подписей. Однако Центризбирком признал недействительными 9 147 подписей в поддержку кандидата, теперь у него лишь 95 587 подписей из необходимых 100 тысяч и участвовать в выборах он не сможет.

Кандидата в президенты, который активно вел предвыборную кампанию в Тюменской области, жители региона поддерживали не особо активно. По данным сайта Надеждина, за него подписался лишь 441 житель региона. При том в ХМАО к нему были расположены 758 человек, а в ЯНАО — 382.

Но, несмотря на то, что подписи из некоторых других регионов России собирались тысячами, Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Как рассказал сам Надеждин в своих социальных сетях, причиной стало признание более 5% подписей, собранных в его поддержку недействительными.

«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост Президента РФ», — написал Надеждин.

Отметим, что при регистрации на президентские выборы, процент брака подписей не должен превышать 5%, у Надеждина брак составил 8,7%. Вошли ли в список забракованных подписи из Тюменской области — не раскрывается.

Губернатор Тюменской области признался за кого он проголосует на выборах президента
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области признался, что кандидат, которому он отдаст свой голос на выборах президента России, одержит победу.

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