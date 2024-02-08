ЦИК не пустила Надеждина в президентскую гонку, был ли брак в подписях тюменцев?

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Кандидата в президенты, который активно вел предвыборную кампанию в Тюменской области, жители региона поддерживали не особо активно. По данным сайта Надеждина, за него подписался лишь 441 житель региона. При том в ХМАО к нему были расположены 758 человек, а в ЯНАО — 382.
Но, несмотря на то, что подписи из некоторых других регионов России собирались тысячами, Центральная избирательная комиссия отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Как рассказал сам Надеждин в своих социальных сетях, причиной стало признание более 5% подписей, собранных в его поддержку недействительными.
«ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост Президента РФ», — написал Надеждин.
Отметим, что при регистрации на президентские выборы, процент брака подписей не должен превышать 5%, у Надеждина брак составил 8,7%. Вошли ли в список забракованных подписи из Тюменской области — не раскрывается.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области признался, что кандидат, которому он отдаст свой голос на выборах президента России, одержит победу.