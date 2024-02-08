ЦИК не пустила Надеждина в президентскую гонку, был ли брак в подписях тюменцев?

Кандидата в президенты, который активно вел предвыборную кампанию в Тюменской области, жители региона поддерживали не особо активно. По данным сайта Надеждина, за него подписался лишь 441 житель региона. При том в ХМАО к нему были расположены 758 человек, а в ЯНАО — 382.