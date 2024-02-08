На теплосетях УСТЭК появится предупреждающий знак «Осторожно! Горячая вода!»

УСТЭК призывает соблюдать осторожность при передвижении на дорогах и тротуарах и обращать внимание на люки тепловых камер. Эти места предназначены для проведения профилактических и ремонтных работ на теплосетях и не являются пешеходной зоной. Передвигаясь по улицам, обходите эти места стороной, не старайтесь сократить путь, проходя вплотную к люкам и стенкам тепловых камер. Не наступайте на люки, не подходите близко к открытым колодцам. УСТЭК рекомендует взрослым обязательно показать детям, как выглядят люки тепловых камер и объяснить, почему к таким местам опасно приближаться.