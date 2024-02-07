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Posted 7 февраля, 12:32

Published 7 февраля, 12:32

Modified Сегодня, 20:46

Updated Сегодня, 20:46

Власти Тюменской области заключили допсоглашение с объединением работодателей

Власти Тюменской области заключили допсоглашение с объединением работодателей

7 февраля 2024, 12:32
Тюменские работодатели могут присоединиться к дополнительному соглашению между правительством региона и социальными партнерами. Соответствующее объявление опубликовано на сайте областного департамента труда.

1 февраля 2024 года прошло уведомительную регистрацию дополнительное соглашение к Региональному соглашению между Правительством Тюменской области, Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области» и Тюменским областным советом профессиональных союзов на 2023–2025 годы.

В документ включены индикаторы, характеризующих динамику изменения уровня и качества жизни Тюменской области, которые будут использоваться для подведения итогов выполнения соглашения. С текстом дополнительного соглашения можно ознакомиться на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе «Трудовые отношения».

Работодателей, осуществляющих деятельность в Тюменской области и не участвовавших в заключении вышеуказанного соглашения, приглашают присоединиться к нему. С текстом приглашения о присоединении можно ознакомиться на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе «Трудовые отношения/Социальное партнерство».

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Дополнительному соглашению, работодатели не представят в департамент труда и занятости населения Тюменской области мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Дополнительное соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, если такая организация образована.

Консультацию можно получить в секретариате комиссии: Департамент труда и занятости населения Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, тел.: +7 3452 42-61-09).

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