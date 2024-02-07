Власти Тюменской области заключили допсоглашение с объединением работодателей

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к Дополнительному соглашению, работодатели не представят в департамент труда и занятости населения Тюменской области мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Дополнительное соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения.