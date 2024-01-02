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Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

У работодателей Тюменской области упал интерес к молодым соискателям

Тюменские работодатели начали терять интерес к молодым соискателям

2 января 2024, 02:46
Фото: Midjourney

У работодателей Тюменской области упал интерес к молодым соискателям

Сейчас работодатели стали чаще отдавать предпочтение старшему поколению. Как рассказал РБК Тюмень руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев, буквально пару лет назад ситуация была обратной.
«За последние два года изменилась структура просмотров контактов в резюме: в начале 2022 года работодатели чаще всего интересовались контактами кандидатов из возрастной когорты 20-29 лет — 44% всех просмотров приходилось на эту аудиторию, она была самой востребованной. На втором месте были соискатели когорты 30-39 и 40-49 лет, просмотры их контактной информации составляли 30% и 15% соответственно», — рассказал Михеев.
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Осенью 2023 года было замечено, что у работодателей вырос интерес к более возрастным соискателям. Просмотры контактов 20-летних составили 38%, 30-летних — 34%, 40-летних — 17%, 50-летних — 4,4%.

Эксперт связал это с дефицитом молодых соискателей, возникшим из-за низкого уровня безработицы, мобилизацией и демографической ямой девяностых. Также есть мнение, что это может быть связано с адекватными зарплатными ожиданиями возрастных специалистов и их способностью к многозадачности.

Ранее «Наш город» рассказал, кому в 2023 году предлагали самую высокую зарплату. Выяснилось, что у самых высокооплачиваемых работников зарплата стала еще выше.

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