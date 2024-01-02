Тюменские работодатели начали терять интерес к молодым соискателям

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
«За последние два года изменилась структура просмотров контактов в резюме: в начале 2022 года работодатели чаще всего интересовались контактами кандидатов из возрастной когорты 20-29 лет — 44% всех просмотров приходилось на эту аудиторию, она была самой востребованной. На втором месте были соискатели когорты 30-39 и 40-49 лет, просмотры их контактной информации составляли 30% и 15% соответственно», — рассказал Михеев.
Осенью 2023 года было замечено, что у работодателей вырос интерес к более возрастным соискателям. Просмотры контактов 20-летних составили 38%, 30-летних — 34%, 40-летних — 17%, 50-летних — 4,4%.
Эксперт связал это с дефицитом молодых соискателей, возникшим из-за низкого уровня безработицы, мобилизацией и демографической ямой девяностых. Также есть мнение, что это может быть связано с адекватными зарплатными ожиданиями возрастных специалистов и их способностью к многозадачности.
Ранее «Наш город» рассказал, кому в 2023 году предлагали самую высокую зарплату. Выяснилось, что у самых высокооплачиваемых работников зарплата стала еще выше.