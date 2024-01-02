Тюменские работодатели начали терять интерес к молодым соискателям

Эксперт связал это с дефицитом молодых соискателей, возникшим из-за низкого уровня безработицы, мобилизацией и демографической ямой девяностых. Также есть мнение, что это может быть связано с адекватными зарплатными ожиданиями возрастных специалистов и их способностью к многозадачности.