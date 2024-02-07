Тюменская область представит свой опыт по защите интересов семьи на выставке «Россия»

Posted 7 февраля, 12:43
Published 7 февраля, 12:43
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Посетители выставки познакомятся с инновационными проектами и технологиями, которые применятся в Тюменской области при работе с семьями, в том числе оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
«Нам есть чем поделиться: в нашем регионе стабильно растет количество семей с детьми, в том числе многодетных. Во многом это обусловлено динамичным развитием и нацеленностью социальной политики на поддержку семей и рождаемости», — отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития ТО Инга Тигеева.
Также на стенде Тюменской области для гостей предусмотрена развлекательная программа:
Напомним, в конце прошлого года полпред президента по правам ребенка Мария Львова-Белова положительно оценила работу правительства Тюменской области в социальной помощи семьям. По ее словам, в регионе в этом направлении выстроена грамотная и комплексная работа.
Чуть ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что для него и его команды принципиально важно сохранить все меры поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал.