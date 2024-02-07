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Posted 7 февраля, 12:43

Published 7 февраля, 12:43

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Тюменская область представит свой опыт по защите интересов семьи на выставке «Россия»

Тюменская область представит свой опыт по защите интересов семьи на выставке «Россия»

7 февраля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 7 февраля, Тюменская область презентует свой опыт в сфере защиты интересов семей с детьми на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие проходит в рамках тематического дня «Социальная политика в интересах детства», сообщает пресс-служба правительства региона.

Посетители выставки познакомятся с инновационными проектами и технологиями, которые применятся в Тюменской области при работе с семьями, в том числе оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Фото: сайт правительства Тюменской области
«Нам есть чем поделиться: в нашем регионе стабильно растет количество семей с детьми, в том числе многодетных. Во многом это обусловлено динамичным развитием и нацеленностью социальной политики на поддержку семей и рождаемости», — отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития ТО Инга Тигеева.

Также на стенде Тюменской области для гостей предусмотрена развлекательная программа:

  • онлайн-викторина «10 фактов о социальной политике в Тюменской области»;
  • мастер-класс «Счастливая семья»;
  • игра на скорость и фотозадание для соцсетей.

Напомним, в конце прошлого года полпред президента по правам ребенка Мария Львова-Белова положительно оценила работу правительства Тюменской области в социальной помощи семьям. По ее словам, в регионе в этом направлении выстроена грамотная и комплексная работа.

Чуть ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заверил, что для него и его команды принципиально важно сохранить все меры поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал.

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