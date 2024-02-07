СУЭНКО строит новую ЛЭП в труднодоступном поселке Уватского района

Всего энергетикам предстоит проложить две кабельные линии от подстанции Сургутнефтегаза протяженностью более 3 км каждая, построить трансформаторную подстанцию с установкой двух трансформаторов по 630 кВа, смонтировать реклоузеры. Также от дизельной станции будут построены воздушные линии по 300 м внутри поселка. Для проекта энергетики используют 64 новых опоры, более 21 км самоизолированного провода, почти 2 км кабеля и 1,5 км трубы.