СУЭНКО строит новую ЛЭП в труднодоступном поселке Уватского района

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
125 тонн топлива в год энергетики привозят по ледовой или паромной переправе, все материалы доставляются также, обслуживают оборудование по тарифу гораздо ниже реальных затрат предприятия.
В январе 2024 года специалисты приступили к строительству постоянной линии электропередачи.
Село Тугалово — одно из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Уватского района. Электроэнергию жители получают от дизельной электростанции, техобслуживание которой осуществляет Тобольский филиал СУЭНКО. Договоренность энергетиков и власти поэтому энергорайону появилась давно — инициатива принадлежала Владимиру Якушеву, тогда занимавшему пост Губернатора Тюменской области.
В 2023 году специалисты запроектировали постоянную линию электроснабжения. Сложность возведения линии связаны с работами на болотистой местности, транспортировкой многотонных грузов только по зимнику и прокладкой линии под руслом Иртыша.
«Поиск индивидуальных технических решений для нестандартных задач — это всегда профессиональный рост для компании. Уже есть положительный опыт прохождения водных преград крупных рек Теперь сделаем это в условиях низких температур. Сам поселок является изолированной энергосистемой и подключение его к единой сети — это знаковое событие, по сути, завершаем план ГОЭЛРО», — комментирует директор СУЭНКО Данил Анучин.
В январе 2024 года стартовали подготовительные работы: на Тугаловский участок уже завезли 20 ж/б опор с приставками (из-за ограниченной нагрузки на переправу транспортировали по 1 опоре вручную), необходимые для строительства линии расходные материалы, проведена расчистка просек для трассы и горизонтального бурения.
Всего энергетикам предстоит проложить две кабельные линии от подстанции Сургутнефтегаза протяженностью более 3 км каждая, построить трансформаторную подстанцию с установкой двух трансформаторов по 630 кВа, смонтировать реклоузеры. Также от дизельной станции будут построены воздушные линии по 300 м внутри поселка. Для проекта энергетики используют 64 новых опоры, более 21 км самоизолированного провода, почти 2 км кабеля и 1,5 км трубы.
Завершение работ планируется в 2024 году, технологическое присоединение потребителей к постоянной линии станет возможным сразу после окончания строительства.