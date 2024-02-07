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СУЭНКО строит новую ЛЭП в труднодоступном поселке Уватского района

СУЭНКО строит новую ЛЭП в труднодоступном поселке Уватского района

7 февраля 2024, 10:33
Фото: СУЭНКО
12 лет назад компания СУЭНКО начала обслуживание дизельной электростанции удаленного села Тугалово Уватского района, жители которого получали электроэнергию сначала по 16 часов в день, а с 2017 года — круглосуточно.

125 тонн топлива в год энергетики привозят по ледовой или паромной переправе, все материалы доставляются также, обслуживают оборудование по тарифу гораздо ниже реальных затрат предприятия.

В январе 2024 года специалисты приступили к строительству постоянной линии электропередачи.

Село Тугалово — одно из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Уватского района. Электроэнергию жители получают от дизельной электростанции, техобслуживание которой осуществляет Тобольский филиал СУЭНКО. Договоренность энергетиков и власти поэтому энергорайону появилась давно — инициатива принадлежала Владимиру Якушеву, тогда занимавшему пост Губернатора Тюменской области.

В 2023 году специалисты запроектировали постоянную линию электроснабжения. Сложность возведения линии связаны с работами на болотистой местности, транспортировкой многотонных грузов только по зимнику и прокладкой линии под руслом Иртыша.

«Поиск индивидуальных технических решений для нестандартных задач — это всегда профессиональный рост для компании. Уже есть положительный опыт прохождения водных преград крупных рек Теперь сделаем это в условиях низких температур. Сам поселок является изолированной энергосистемой и подключение его к единой сети — это знаковое событие, по сути, завершаем план ГОЭЛРО», — комментирует директор СУЭНКО Данил Анучин.

В январе 2024 года стартовали подготовительные работы: на Тугаловский участок уже завезли 20 ж/б опор с приставками (из-за ограниченной нагрузки на переправу транспортировали по 1 опоре вручную), необходимые для строительства линии расходные материалы, проведена расчистка просек для трассы и горизонтального бурения.

Всего энергетикам предстоит проложить две кабельные линии от подстанции Сургутнефтегаза протяженностью более 3 км каждая, построить трансформаторную подстанцию с установкой двух трансформаторов по 630 кВа, смонтировать реклоузеры. Также от дизельной станции будут построены воздушные линии по 300 м внутри поселка. Для проекта энергетики используют 64 новых опоры, более 21 км самоизолированного провода, почти 2 км кабеля и 1,5 км трубы.

Завершение работ планируется в 2024 году, технологическое присоединение потребителей к постоянной линии станет возможным сразу после окончания строительства.

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