nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 13:02

Published 6 февраля, 13:02

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Тюменской области большинство ДТП происходят по вине нарушителей ПДД

В Тюменской области большинство ДТП происходят по вине нарушителей ПДД

6 февраля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Дополнительные меры по предупреждению ДТП с тяжкими последствиями обсудили участники заседания рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

В заседании приняли участие начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов, начальник Тюменской Госавтоинспекции Андрей Миллер, директор тюменского филиала ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Мурадов, руководители дорожных служб и предприятий.

Фото: сайт правительства ТО

 

Большинство аварий с тяжкими последствиями в этом году произошло в результате выезда на полосу встречного движения и нарушений скоростного режима. Об этом говорит статистика ДТП.

«Мы стараемся сделать дороги хорошими, но это не значит, что по ним нужно ездить со скоростью, превышающей установленную нормативами, и нарушать правила дорожного движения», — отметил Шустов.

Для контроля скоростного режима на дорогах области активно используются дроны и пять приобретенных передвижных комплексов «Кордон.Про». В планах — установить на аварийно-опасных участках знаки ограничения скорости и нанести дополнительную дорожную разметку.

Также в регионе есть 19 участков, подверженных к образованию гололеда. На них ведется постоянное патрулирование и дежурит спецтехника. Дорога в этих местах постоянно посыпается реагентами.

Для предупреждения ДТП в этом году планируется установить боксы систем видеофиксации нарушений и провести дополнительное освещение на аварийно-опасных участках и автобусных остановках.

Со стороны Госавтоинспекции на федеральные и региональные трассы будет усилен патруль и увеличено количество камер фотовидеофиксации.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

Александр Моор поручил усилить работу по профилактике ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудников тюменской ГИБДД пересадили на «китайцев»В Тюменской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксацииТюмень попала в число лидеров по развитию «умного» транспорта
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Сегодня, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Сегодня, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Сегодня, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Сегодня, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Сегодня, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Сегодня, 07:45