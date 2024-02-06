В Тюменской области большинство ДТП происходят по вине нарушителей ПДД

Posted 6 февраля, 13:02
Published 6 февраля, 13:02
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В заседании приняли участие начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов, начальник Тюменской Госавтоинспекции Андрей Миллер, директор тюменского филиала ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Мурадов, руководители дорожных служб и предприятий.
Большинство аварий с тяжкими последствиями в этом году произошло в результате выезда на полосу встречного движения и нарушений скоростного режима. Об этом говорит статистика ДТП.
«Мы стараемся сделать дороги хорошими, но это не значит, что по ним нужно ездить со скоростью, превышающей установленную нормативами, и нарушать правила дорожного движения», — отметил Шустов.
Для контроля скоростного режима на дорогах области активно используются дроны и пять приобретенных передвижных комплексов «Кордон.Про». В планах — установить на аварийно-опасных участках знаки ограничения скорости и нанести дополнительную дорожную разметку.
Также в регионе есть 19 участков, подверженных к образованию гололеда. На них ведется постоянное патрулирование и дежурит спецтехника. Дорога в этих местах постоянно посыпается реагентами.
Для предупреждения ДТП в этом году планируется установить боксы систем видеофиксации нарушений и провести дополнительное освещение на аварийно-опасных участках и автобусных остановках.
Со стороны Госавтоинспекции на федеральные и региональные трассы будет усилен патруль и увеличено количество камер фотовидеофиксации.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.