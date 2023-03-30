Александр Моор поручил усилить работу по профилактике ДТП

Особое внимание, по мнению главе региона, должно быть уделено безопасности автомобильного движения. Так как наиболее распространенным видом ДТП, при которых погибают и получают различные травмы люди, по-прежнему остается столкновение транспортных средств. Причиной каждого третьей автоаварии становится выезд на «встречку».