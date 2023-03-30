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Posted 30 марта 12:01

Published 30 марта 12:01

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

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Александр Моор поручил усилить работу по профилактике ДТП

30 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Повышение безопасности на дорогах требует скоординированных действий регионального правительства и федеральных структур, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании профильной комиссии.

Особое внимание, по мнению главе региона, должно быть уделено безопасности автомобильного движения. Так как наиболее распространенным видом ДТП, при которых погибают и получают различные травмы люди, по-прежнему остается столкновение транспортных средств. Причиной каждого третьей автоаварии становится выезд на «встречку».

Начальник областного управления ГИБДД Андрей Миллер доложил, что территории региона Госавтоинспекцией за два месяца 2023 года проведено 22 профилактических мероприятия. По результатам этой работы к административной ответственности привлечено более 3 тысяч водителей и 60 пешеходов».

«Необходимо уделить самое серьезное внимание всему комплексу мероприятий по профилактике ДТП и обеспечению безопасности дорожного движения в регионе», — подчеркнул  Александр Моор.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

 

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