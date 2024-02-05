В Тюменской области заговорили о дефиците семян перед посевной

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Как рассказали в департаменте АПК Тюменской области tmn.aif.ru, дефицит составляет 1,563 тонны.
Семена зерновых и зернобобовых культур в размере 195,9 тысячи тонн направлены на посев в текущем году, при этом заготовлено порядка еще 47 тысяч тонн семян.
В настоящее время, как заявляют специалисты департамента, имеется потребность в семенах кукурузы — 436 тонн. Идет активное сотрудничество с партнерами, отечественные семена планируется поставить к концу апреля. Потребность в картофеле ежегодно составляет около 20,5 тысячи тонн. Реализация порядка 10 тысяч тонн продукта происходит за пределами Тюменской области.
По сообщениям поставщиков, проблем по поставкам семян в 2024 году не ожидается. Что касается импортных семян, их уже 1,25 кг и поводов для беспокойства нет.
Ранее сообщалось, что овощи и яйца в Тюмени подорожали более чем на треть. Как полагают многочисленные эксперты, виной тому санкции Запада, которые значительно усложняют логистические процессы импорта.