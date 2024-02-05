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В Тюменской области заговорили о дефиците семян перед посевной

В Тюменской области заговорили о дефиците семян перед посевной

5 февраля 2024, 09:45
Фото: 1MI
В Тюменской области не хватает семян иностранной селекции по овощным культурам. В регионе не достает 1,5 тонны семян иностранной селекции. Ситуация значительно обостряется перед предстоящим посевным сезоном.

Как рассказали в департаменте АПК Тюменской области tmn.aif.ru, дефицит составляет 1,563 тонны.

Семена зерновых и зернобобовых культур в размере 195,9 тысячи тонн направлены на посев в текущем году, при этом заготовлено порядка еще 47 тысяч тонн семян.

В настоящее время, как заявляют специалисты департамента, имеется потребность в семенах кукурузы — 436 тонн. Идет активное сотрудничество с партнерами, отечественные семена планируется поставить к концу апреля. Потребность в картофеле ежегодно составляет около 20,5 тысячи тонн. Реализация порядка 10 тысяч тонн продукта происходит за пределами Тюменской области.

По сообщениям поставщиков, проблем по поставкам семян в 2024 году не ожидается. Что касается импортных семян, их уже 1,25 кг и поводов для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что овощи и яйца в Тюмени подорожали более чем на треть. Как полагают многочисленные эксперты, виной тому санкции Запада, которые значительно усложняют логистические процессы импорта.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Дефицит#Зерновые культуры#Семена#Поставки#Алина Петрова
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