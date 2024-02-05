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Updated Сегодня, 10:59

В Тобольске 8-летняя девочка провалилась в открытый люк

В Тобольске 8-летняя девочка провалилась в открытый люк

5 февраля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Восьмилетняя девочка из Тобольска провалилась в открытый люк, гуляя по базарной площади. Инцидент произошел в День защиты детей.

Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, за травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей.

Известно, что девочка сильно испугалась, получила ушиб мягких тканей, осаднение нижней трети левого бедра. Требования матери ребенка суд удовлетворил частично.

Напомним, что ранее одного из рабочих в Тюмени засосало в канализацию. Поиски пропавшего велись трое суток. В итоге мужчину нашли мертвым на берегу озера. Обстоятельства и причины, по которым упал мужчина, выясняются.

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#Общество#Происшествия#Травмы#Новости тюмени#Поиски#Тобольск#Прокуратура Тюменской области#Канализация#День защиты детей#Алина Петрова
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