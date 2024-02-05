В Тобольске 8-летняя девочка провалилась в открытый люк

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, за травмы, которые получил ребенок, с мэрии взыскали 35 000 рублей.
Известно, что девочка сильно испугалась, получила ушиб мягких тканей, осаднение нижней трети левого бедра. Требования матери ребенка суд удовлетворил частично.
Напомним, что ранее одного из рабочих в Тюмени засосало в канализацию. Поиски пропавшего велись трое суток. В итоге мужчину нашли мертвым на берегу озера. Обстоятельства и причины, по которым упал мужчина, выясняются.