В Тюменской области детский сад наказали за плохой присмотр за ребенком

Родители ребенка обратились в суд с требованием взыскать с детского сада 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представители дошкольного учреждения не согласились с размером компенсации и попросили снизить его до 50 тысяч, отметив, что игровой комплекс соответствует ГОСТу.