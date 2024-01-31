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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Тюменской области наказали детский сад из-за травмы ребенка

В Тюменской области детский сад наказали за плохой присмотр за ребенком

31 января 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области наказали детский сад из-за травмы ребенка

23 июля 2023 года ребенок гулял на игровой площадке в детском саду. Он забрался на горку, но упал с нее на песок и получил травму.

В больнице ребенку поставили диагноз «Закрытый перелом локтевого сустава и закрытый вывих». За ненадлежащее исполнение обязанностей воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Родители ребенка обратились в суд с требованием взыскать с детского сада 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представители дошкольного учреждения не согласились с размером компенсации и попросили снизить его до 50 тысяч, отметив, что игровой комплекс соответствует ГОСТу.

Ялуторовский районный удовлетворил требования родителей частично. С детского сада взыскали компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что директора Ярковской школы наказали за избитого первоклассника. Выговор объявили ему и пяти сотрудникам учреждения.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Компенсации#Детский сад#Компенсация морального вреда#Ялуторовский район#Любовь Селезнева
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