В Тюменской области детский сад наказали за плохой присмотр за ребенком

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В больнице ребенку поставили диагноз «Закрытый перелом локтевого сустава и закрытый вывих». За ненадлежащее исполнение обязанностей воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Родители ребенка обратились в суд с требованием взыскать с детского сада 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Представители дошкольного учреждения не согласились с размером компенсации и попросили снизить его до 50 тысяч, отметив, что игровой комплекс соответствует ГОСТу.
Ялуторовский районный удовлетворил требования родителей частично. С детского сада взыскали компенсацию в размере 180 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что директора Ярковской школы наказали за избитого первоклассника. Выговор объявили ему и пяти сотрудникам учреждения.