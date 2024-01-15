Опасная травма тюменского хоккеиста попала на видео

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
14 января хоккеист в составе «Тюменского Легиона» играл в Асбесте против местной команды. Момент, когда тюменец упал на лед, попал на видео. Молодой человек не смог подняться самостоятельно, но позже пришел в себя и покинул лед.
«Это был контактный момент. Столкнулись два игрока, и при этом столкновении наш игрок получил травму. Такие контактные события происходят часто, но последствия сегодня оказались серьезные», — рассказал E1.RU тренер Владимир Воробьев.
Спортсмена доставили в больницу Асбеста, но потом эвакуировали в Екатеринбург. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет установлено, насколько своевременно хоккеисту оказали медицинскую помощь.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во дворе жилого дома произошла перестрелка. В ходе разборок был ранен человек.