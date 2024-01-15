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Updated Сегодня, 06:51

Момент, когда тюменский хоккеист получил тяжелую травму, попал на видео

Опасная травма тюменского хоккеиста попала на видео

15 января 2024, 06:49
Фото: 1MI

Момент, когда тюменский хоккеист получил тяжелую травму, попал на видео

17-летний хоккеист из Тюмени Даниил Невидимов получил черепно-мозговую травму во время матча. Молодой человек столкнулся с другим игроком, после чего упал на лед.

14 января хоккеист в составе «Тюменского Легиона» играл в Асбесте против местной команды. Момент, когда тюменец упал на лед, попал на видео. Молодой человек не смог подняться самостоятельно, но позже пришел в себя и покинул лед.

«Это был контактный момент. Столкнулись два игрока, и при этом столкновении наш игрок получил травму. Такие контактные события происходят часто, но последствия сегодня оказались серьезные», — рассказал E1.RU тренер Владимир Воробьев.
Видео: Live in sport / E1.ru

Спортсмена доставили в больницу Асбеста, но потом эвакуировали в Екатеринбург. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет установлено, насколько своевременно хоккеисту оказали медицинскую помощь.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во дворе жилого дома произошла перестрелка. В ходе разборок был ранен человек.

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#Общество#Видео#Спорт#Происшествия#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени#Видеоролик#Хоккей#Любовь Селезнева
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