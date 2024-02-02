Суд прикрыл нелегальный мангально-свистящий бизнес в Тюменском районе

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Супруги обещали посетителям отдых в окружении многовековых сосен, мангалы, бассейн и прочие удобства. Однако участок, на котором располагались домики, не предусматривался для подобных целей. Помимо этого, арендаторы мешали жителям поселка криками, свистами и громкой музыкой.
Районный прокурор обратился в суд с иском о запрете использования участка не по назначению. Тюменский районный суд удовлетворил требования, исполнение решения суда будет на контроле прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские магазины нарушают закон и продают алкоголь по ночам. На это пожаловались жители Заречной части города.