Суд прикрыл нелегальный мангально-свистящий бизнес в Тюменском районе

Супруги обещали посетителям отдых в окружении многовековых сосен, мангалы, бассейн и прочие удобства. Однако участок, на котором располагались домики, не предусматривался для подобных целей. Помимо этого, арендаторы мешали жителям поселка криками, свистами и громкой музыкой.