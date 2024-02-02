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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Тюменском районе бизнесменам запретили сдавать дома для отдыха

Суд прикрыл нелегальный мангально-свистящий бизнес в Тюменском районе

2 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В Тюменском районе бизнесменам запретили сдавать дома для отдыха

Семейная пара организовала свой бизнес в поселке Боровский. Тюменцы сдавали дома для развлекательных мероприятий, чем мешали соседям.

Супруги обещали посетителям отдых в окружении многовековых сосен, мангалы, бассейн и прочие удобства. Однако участок, на котором располагались домики, не предусматривался для подобных целей. Помимо этого, арендаторы мешали жителям поселка криками, свистами и громкой музыкой.

Районный прокурор обратился в суд с иском о запрете использования участка не по назначению. Тюменский районный суд удовлетворил требования, исполнение решения суда будет на контроле прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские магазины нарушают закон и продают алкоголь по ночам. На это пожаловались жители Заречной части города.

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