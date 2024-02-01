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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Четверть тюменцев планирует сменить работу в первом квартале этого года

Около 50% тюменцев хотят уволиться из-за низкой зарплаты

1 февраля 2024, 06:36
Фото: 1MI

Четверть тюменцев планирует сменить работу в первом квартале этого года

Около 25% жителей Тюмени планируют поменять место работы в начале этого года. 24% сотрудников тюменских компаний уже начал мониторинг предложений.

При этом 49% тюменцев, по данным опроса Зарплаты.Ру, намерены уволиться из-за низкой заработной платы, 25% хотят карьерного роста, 14% планируют уходить из-за сложных отношений с начальством. Также в числе причин смены работы 11% тюменцев назвали переквалификацию, проблемы с выплатой зарплаты и сокращения (4%)плохие отношения с рабочим коллективом (3%).

Респонденты считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии, продажи, розничная торговля и сфера услуг, промышленность. Наиболее сложно будет найти работу, по мнению тюменцев, в таких сферах, как юриспруденция, финансы, энергетика и добыча сырья.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь, вырос на 12,3% и достиг 68,3 тысяч рублей. Самый высокий уровень заработков был зафиксирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Работа#Зарплаты#Увольнение
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