Около 50% тюменцев хотят уволиться из-за низкой зарплаты

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
При этом 49% тюменцев, по данным опроса Зарплаты.Ру, намерены уволиться из-за низкой заработной платы, 25% хотят карьерного роста, 14% планируют уходить из-за сложных отношений с начальством. Также в числе причин смены работы 11% тюменцев назвали переквалификацию, проблемы с выплатой зарплаты и сокращения (4%)плохие отношения с рабочим коллективом (3%).
Респонденты считают, что самыми доступными для поиска сферами в данный момент являются рабочие профессии, продажи, розничная торговля и сфера услуг, промышленность. Наиболее сложно будет найти работу, по мнению тюменцев, в таких сферах, как юриспруденция, финансы, энергетика и добыча сырья.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь, вырос на 12,3% и достиг 68,3 тысяч рублей. Самый высокий уровень заработков был зафиксирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно.