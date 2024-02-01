Около 50% тюменцев хотят уволиться из-за низкой зарплаты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь, вырос на 12,3% и достиг 68,3 тысяч рублей. Самый высокий уровень заработков был зафиксирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно.