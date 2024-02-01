Мусор и части стиральной машины нарушили работу канализации в Восточном районе Тюмени

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
О нарушениях в работе системы водоотведения в диспетчерскую «Росводоканал Тюмень» сообщили представители управляющей компании после того, как сточные воды подтопили подвал многоэтажного дома. На место направили бригаду эксплуатации сетей водоотведения и каналопромывочную машину. Гидродинамическая промывка коллектора не помогла устранить засор.
«Насадка во что-то упиралась, уровень стоков стремительно увеличивался, заполняя колодцы. Чтобы не ограничивать водоснабжение и водоотведение, установили временную перекачку стоков. Откачали воду из подвалов, колодца и трубы», — пояснил мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканал Тюмень» Александр Шестопалов.
Откачав стоки из коллектора, специалисты продолжили гидродинамическую промывку. Из трубы извлекли огромное количество жира, влажных салфеток и прочего бытового мусора.
«Когда мы достали то, что мешало работе оборудования, то очень удивились. В трубе были куски бетона, обломки тротуарных бордюров и… часть стиральной машины „Малютка“, — рассказал мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения „Росводоканал Тюмень“ Александр Ткачев.
Залог бесперебойной работы канализации — соблюдение правил пользования системой водоотведения. В унитаз нельзя смывать влажные салфетки, жир, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор. Запрещено открывать колодцы для отвода талых и дождевых вод.