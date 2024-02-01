Мусор и части стиральной машины нарушили работу канализации в Восточном районе Тюмени

О нарушениях в работе системы водоотведения в диспетчерскую «Росводоканал Тюмень» сообщили представители управляющей компании после того, как сточные воды подтопили подвал многоэтажного дома. На место направили бригаду эксплуатации сетей водоотведения и каналопромывочную машину. Гидродинамическая промывка коллектора не помогла устранить засор.