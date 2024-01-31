Юбилей у «Пятерочки», а миллионы — гостям. Торговая сеть отмечает 25-летие низких цен

Все начинается с маленькой девочки, которая четверть века назад приходит в самую первую в стране «Пятерочку» за шоколадкой, а в финале возвращается в магазин уже со своей собственной дочкой. Небольшой, но теплый фильм показывает, как выросла его героиня, и как вместе с ней изменилась торговая сеть. Главную героиню ролика, как и 25 лет назад, встречает все та же сотрудница. Но самое главное — неизменным остались и низкие цены.