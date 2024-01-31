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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Юбилей у «Пятерочки», а миллионы — гостям. Торговая сеть отмечает 25-летие низких цен

Юбилей у «Пятерочки», а миллионы — гостям. Торговая сеть отмечает 25-летие низких цен

31 января 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney
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В честь своего 25-летия торговая сеть «Пятерочка» запустила масштабную кампанию, в рамках которой предлагает своим гостям отметить юбилей вместе. Праздничные скидки и подарки ждут каждого покупателя не только в магазинах сети, но и в мобильной игре.

Истории из жизни вместе с «Пятерочкой»

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни приходил в «Пятерочку» и совершал покупки, готовясь к семейным праздникам или встречам с друзьями. В честь 25-летия торговой сети был создан видеоролик, который рассказывает нам историю развития «Пятерочки» через трогательные моменты жизни своих покупателей со всех городов России.

Все начинается с маленькой девочки, которая четверть века назад приходит в самую первую в стране «Пятерочку» за шоколадкой, а в финале возвращается в магазин уже со своей собственной дочкой. Небольшой, но теплый фильм показывает, как выросла его героиня, и как вместе с ней изменилась торговая сеть. Главную героиню ролика, как и 25 лет назад, встречает все та же сотрудница. Но самое главное — неизменным остались и низкие цены.

Все герои и сюжеты выбраны не случайно. Каждый может узнать себя в этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает «Пятерочка»: маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы. А сотрудница магазина, которая и спустя 25 лет встречает гостей приветливой улыбкой и добрым словом, — это воплощение той самой атмосферы близости и доступности магазина у дома, в котором каждый продавец вас знает и всегда готов помочь, — рассказал директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

В креативном агентстве Contrapunto, которое разработало видеоролик, отметили, что за низкой ценой на товары, они видят заботу о покупателях и возможность позволить себе маленькие радости. Например, побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения.

Мы хотели сделать историю максимально настоящей, показать миллионы простых российских семей, но с большой любовью. Здесь нам невероятно повезло, ролики снимал самый подходящий для реализации этой концепции режиссер — автор нашумевшего сериала «Чики» Эдуард Оганесян, — отметили создатели.

Скидки, подарки и розыгрыш 1 миллиона рублей!

Помимо юбилейного видео, есть еще один не менее важный ролик, посвященный розыгрышу призов, ведь день рождения — это праздник, который хочется разделить с самыми близкими, дорогими и любимыми гостями. В видеоролике мы вновь увидим Марию Аронову, которая исполняет роль сотрудницы магазина. Однако на этот раз к ней присоединился и Ян Цапник. Актеры расскажут о розыгрыше ценных призов, о скидках на популярные товары и шансе выиграть один миллион рублей.

До 13 марта 2024 года покупателей «Пятерочки» ждут различные товары со скидками от 25%. Также за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс на участие в юбилейном розыгрыше ценных призов. А еще — шесть счастливчиков могут стать обладателями одного миллиона рублей каждый. Победители будут определяться каждую неделю в период проведения акции. Для этого до 11 марта необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru.

Отмечаем праздник и играем в мобильном приложении

До 25 марта в мобильном приложении торговой сети появится уникальная игра — удивительное виртуальное путешествие вместе с «Пятерочкой». Решая различные головоломки, игроки будут получать гарантированные призы и собирать игровую валюту, на которую можно обустроить и украсить разнообразными атрибутами свой собственный виртуальный магазин.

За прохождение призовых уровней среди участников разыграют бонусные баллы на карту лояльности «Х5 Клуб», бытовую технику и гаджеты. А те, кто пройдут игру до конца, получат шанс выиграть 1 миллион рублей. Кроме того, все игроки смогут воспользоваться предложениями от партнеров и активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.

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