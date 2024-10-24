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2024
Тюменская область вошла в топ-15 регионов-лидеров экоакции «БумБатл»
24 октября, 07:55
В УСТЭК подвели итоги конкурса профессионального мастерства
19 апреля, 13:27
Зарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВО
Сотрудники аппарата Тюменской облдумы планируют предложить депутатам делиться 10% своей заработной платы с семьями бойцов СВО.
22 февраля, 15:17
Юбилей у «Пятерочки», а миллионы — гостям. Торговая сеть отмечает 25-летие низких цен
31 января, 04:13
2023
Сотрудники МЧС по Тюменской области стали победителями в спецоперации «Лед»
23 февраля 2023, 14:42

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