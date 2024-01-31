В Тюмени за месяц цены на «вторичку» выросли на 1,7%

В Тюмени вторичное жилье подорожало на 7%

В Тюмени с начала этого года стоимость квартир на вторичном рынке выросла 1,7%. В целом за год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей. Средняя цена «вторички» превысила 6 миллионов рублей (рост на 6,9%), стоимость «квадрата» достигла 115 тысяч.