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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

В Тюмени вторичное жилье подорожало на 7%

В Тюмени за месяц цены на «вторичку» выросли на 1,7%

31 января 2024, 08:22
Фото: 1MI

В Тюмени вторичное жилье подорожало на 7%

В Тюмени с начала этого года стоимость квартир на вторичном рынке выросла 1,7%. В целом за год квадратный метр подорожал на 12,2% — до 115 тысяч рублей. Средняя цена «вторички» превысила 6 миллионов рублей (рост на 6,9%), стоимость «квадрата» достигла 115 тысяч.

По сданным аналитиков портала «Мир квартир», в целом по России за последний год недвижимость на вторичном рынке жилья выросла в цене 69 городах из исследованных 70 — средняя стоимость лота составила 5,9 миллиона рублей.

Наиболее заметно цена «квадрата» выросла в Челябинске (+47,3%), Магнитогорске (+40,3%), Нижнем Тагиле (+36,4%), Владикавказе (+33,7%), Волжском (+32,9%). Меньше всего подорожали квартиры в Краснодаре (+0,1%), Калининграде (+2,6%), Санкт-Петербурге (+3,2%), Ленинградской области (+4,2%), Белгороде (+4,4%). В Сочи стоимость квадрата и вовсе снизилась на 2,2%.

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По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, по итогам января 2024 года предложение на «вторичке» сократилось на 12,3%. Недорогое жилье раскупили до Нового года. И теперь, ввиду постепенного падения спроса, собственники снимают свои объекты с продажи: одни — до лучших времен, а другие — с целью сдавать квартиры внаем.

«Как будет развиваться ситуация на рынке вторичной недвижимости дальше, во многом зависит от того, будет снижена ключевая ставка или нет. Если нет, будет стагнация, а если ставка снизится — активность возрастет, особенно на фоне грядущей отмены льготной ипотеки на „первичке“, откуда будет перетекать спрос. Еще лучше, если правительство распространит на регулярный рынок программу семейной ипотеки — тогда цены будут прирастать бодрыми темпами, по 2-3% в месяц», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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