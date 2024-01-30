Здание Тюменской областной думы капитально отремонтируют. Власти уже ищут подрячика

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В документах указано, что подрядной организации предстоит разработать дизайн-проект интерьеров, здания столовой. Необходимо предусмотреть восстановление (усиление) несущих и ограждающих конструкций (при необходимости), проведение капитального ремонта главной входной группы с обеспечением доступа маломобильных групп населения, утепления чердачных перекрытий, проведения замены конструкции подвесных люстр, выполнение капремонта крыши здания с устройством ограждения, системы снегозадержания, системы организованного водостока, предусмотреть систему антиобледенения кровли и водосточных труб.
Также указано, что в проекте необходимо предусмотреть ремонт флагштока, замены герб, капремонта фасадов здания, лифтовых шахт здания. Проектные и изыскательские работы должны быть выполнены в срок до конца 2024 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 15 февраля 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется работами по подготовке проектной документации и строительству школы в микрорайоне Ямальский-1. Новую школу откроют в 2026 году.