nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Здание Тюменской областной думы капитально отремонтируют

Здание Тюменской областной думы капитально отремонтируют. Власти уже ищут подрячика

30 января 2024, 07:30
Фото: 1MI

Здание Тюменской областной думы капитально отремонтируют

Тюменские власти ищут подрячика, который займется проектными и изыскательскими работами по капитальному ремонту здания Тюменской областной Думы. Закупка стоимостью 8 миллионов 865 тысяч рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документах указано, что подрядной организации предстоит разработать дизайн-проект интерьеров, здания столовой. Необходимо предусмотреть восстановление (усиление) несущих и ограждающих конструкций (при необходимости), проведение капитального ремонта главной входной группы с обеспечением доступа маломобильных групп населения, утепления чердачных перекрытий, проведения замены конструкции подвесных люстр, выполнение капремонта крыши здания с устройством ограждения, системы снегозадержания, системы организованного водостока, предусмотреть систему антиобледенения кровли и водосточных труб.

Также указано, что в проекте необходимо предусмотреть ремонт флагштока, замены герб, капремонта фасадов здания, лифтовых шахт здания. Проектные и изыскательские работы должны быть выполнены в срок до конца 2024 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 15 февраля 2024 года.

Читайте также:
Объявили выговор: директора тюменской школы наказали за избитого первоклассникаНе прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре городаМощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Госзакупки#Тендеры#Областная дума
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Сегодня, 08:14
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Вчера, 07:09
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Сегодня, 06:32
С тюменского рынка может уйти крупный федеральный застройщик
Сегодня, 04:02
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Сегодня, 05:44
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Вчера, 08:19