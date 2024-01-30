nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область

Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область

30 января 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Внезапная вспышка на солнце М6.83 которая случилась 29 января, может привести к усилению магнитных бурь. Пик геоударов придется на вторую половину 30 января и ночь 31 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики. Новая вспышка на Солнце произошла внезапно, вопреки прогнозам ученым.

«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — пояснили гелиогеофизики.

В свою очередь вспышка привела к вторжению потоков протонов в космическое поле Земли, которые как раз могут спровоцировать геомагнитные бури.

30 января после 15:00 сила геоударов может вырасти до 3 баллов, а к вечеру она уже составит 4 балла. К вечеру сила колебаний стихнет до 3 баллов, но в ночь на 31 января они могут вновь достигнуть 4-5 баллов.

В дни магнитных бурь эксперты советуют метеочувствительным людям снизить физическую и умственную нагрузку, не нервничать, по возможности — избегать стрессов и не садиться за руль.

Читайте также:
По-прежнему опасен: эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?Тюменским предприятиям не хватает водителей и бетонщиков
#Общество#Ирина Швецова#Магнитные бури#Магнитная буря
Подпишитесь
«Ограниченный ресурс»: как борьба за воду сказывается на состоянии Туры?
Сегодня, 08:14
В Тюмени озвучили цену самой дорогой проданной квартиры. Это «однушка»
Сегодня, 07:53
Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города
Сегодня, 06:32
Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале
Сегодня, 05:44
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Вчера, 08:19