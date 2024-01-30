Метеозависимым подготовиться: мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики. Новая вспышка на Солнце произошла внезапно, вопреки прогнозам ученым.
«29 января в 07:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — пояснили гелиогеофизики.
В свою очередь вспышка привела к вторжению потоков протонов в космическое поле Земли, которые как раз могут спровоцировать геомагнитные бури.
30 января после 15:00 сила геоударов может вырасти до 3 баллов, а к вечеру она уже составит 4 балла. К вечеру сила колебаний стихнет до 3 баллов, но в ночь на 31 января они могут вновь достигнуть 4-5 баллов.
В дни магнитных бурь эксперты советуют метеочувствительным людям снизить физическую и умственную нагрузку, не нервничать, по возможности — избегать стрессов и не садиться за руль.