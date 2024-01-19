«Росводоканал Тюмень» выставил для верующих автоцистерны с освященной водой

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В первый день празднования Крещения верующие разобрали более 11 тысяч литров воды. Сегодня ожидается, что желающих набрать освященной воды будет больше.
«Готовы предоставить столько воды, сколько будет нужно. Организаторам празднования мы выделили две автоцистерны. Если вода закончится, то бочки вновь наполнят чистой водой, священнослужитель проведет обряд освящения и воду вновь будут раздавать всем желающим» — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Автоцистерны с чистой и освященной водой будут ожидать верующих до полуночи. Для тех, кто не сможет прийти за святой водой в храмы или на Иордань, обряд освящения воды проведен на городских водозаборах.
«Когда много людей приходят в храм или на Иордань, окунаются, то это хорошо, это добрая русская традиция. Если здоровье не позволяет, то можно омыться водой даже в душе. Для человека верующего любая вода, к которой он относится с благоговением, как к святыне, таковой и будет. Тем более, что мы освятили воду на двух городских водозаборах», — говорит протоиерей Григорий Мансуров.
Священнослужитель отдельно поздравил с праздником Крещения коллектив тюменского водоканала, отметив, что этот праздник можно считать православным профессиональным праздником людей, которые очищают воду, делая ее пригодной для употребления.