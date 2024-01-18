Крещение в Тюмени: медики будут дежурить у купелей до полуночи

На Туре в районе Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере (Центр закаливания и плавания «АквАйСпорт — Тюмень») бригады скорой помощи и спасателей будут находиться с 11:00 до 24:00 в течение дня 18 января и с 10:00 до 24:00 в течение пятницы, 19 января.