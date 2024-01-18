Крещение в Тюмени: медики будут дежурить у купелей до полуночи

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В жилом районе Антипино (ДЮСШ «Старт XXI век») — с 8:00 до 24:00. 19 января.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 18 и 19 января общественный транспорт перейдет на новый график работы. Маршруты № 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 00:00 часов в Тюмени 19 января.
Время последнего отправления от остановки «Строительный институт ТИУ» в направлении микрорайонов: маршрутов № 14, 30, 37 — в 23:20; маршрута №54 — в 23:32.