Крещенские морозы: в Тюмени к концу недели похолодает до -30 градусов

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Об этом сегодня сообщил 72.RU со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.
«19–20 января активный циклонический вихрь с очень большой скоростью пройдет над территорией Тюменской области. С ним ожидаются сильные снегопады, метели, порывистый юго-западный, западный ветер. 21 января резко похолодает. Температура воздуха вновь может опуститься до -25…-30°С», — отметили в сводке синоптики.
Ранее «Нашему городу» врач скорой помощи рассказал о правилах, которые позволят не замерзнуть на улице в лютые морозы.