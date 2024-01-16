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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Крещенские морозы: в Тюмени к концу недели похолодает до -30 градусов

Крещенские морозы: в Тюмени к концу недели похолодает до -30 градусов

16 января 2024, 15:32
Фото: 1MI
В Тюменской области на Крещение Господне ожидается резкое похолодание. Мороз начнет крепчать уже 19 января и усилится к 21 января. К тому же, по прогнозу синоптиков, регион попадет под влияние Сибирского антициклона, который принесет с собой не только холод, но и сильные ветра с метелями.

Об этом сегодня сообщил 72.RU со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.

«19–20 января активный циклонический вихрь с очень большой скоростью пройдет над территорией Тюменской области. С ним ожидаются сильные снегопады, метели, порывистый юго-западный, западный ветер. 21 января резко похолодает. Температура воздуха вновь может опуститься до -25…-30°С», — отметили в сводке синоптики.

Ранее «Нашему городу» врач скорой помощи рассказал о правилах, которые позволят не замерзнуть на улице в лютые морозы.

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#Общество#Ирина Швецова#Погода#Морозы#Погодные условия
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