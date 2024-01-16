Крещенские морозы: в Тюмени к концу недели похолодает до -30 градусов

В Тюменской области на Крещение Господне ожидается резкое похолодание. Мороз начнет крепчать уже 19 января и усилится к 21 января. К тому же, по прогнозу синоптиков, регион попадет под влияние Сибирского антициклона, который принесет с собой не только холод, но и сильные ветра с метелями.