В канун Старого Нового года в Тюмени ударят морозы

В Тюмени в субботу, 13 января, ожидается небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-12, к вечеру похолодает до -21…-26. В воскресенье в течение дня синоптики обещают снег, ветер до 5,1 м/с, -27…-29 в течение дня и до -18…-21 в вечерние часы.