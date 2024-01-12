В канун Старого Нового года в Тюмени ударят морозы

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В субботу, 13 января, синоптики прогнозируют метель, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с, небольшой снег. Днем термометры покажут -10…-15, в ночные часы похолодает -25.-30. В воскресенье, 14 января, ожидаются метель, ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Днем температура воздуха составит -16…-21, местами до -28, в ночные часы -24…-29.
В Тюмени в субботу, 13 января, ожидается небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-12, к вечеру похолодает до -21…-26. В воскресенье в течение дня синоптики обещают снег, ветер до 5,1 м/с, -27…-29 в течение дня и до -18…-21 в вечерние часы.
В Тобольске в субботу синоптики обещают небольшой снег, ветер до 2,4 м/с. Утром -12…-14, днем до -16…-18. В темное время суток температура воздуха похолодает до -18…-23. 14 января в городе ожидаются осадки в виде снега, ветер до 3,4 м/с, -24…-28 утром и днем, до -22…-28 вечерние часы.
В Ялуторовске 13 января в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,7 м/с. В утренние часы термометры покажут -11…-9, днем похолодает до -16…-17. К вечеру температура воздуха опустится до -24. В воскресенье в течение дня ожидается снег, ветер до 5,5 м/с. Утром термометры покажут -28…-30, днем потеплеет до -25…-23. В вечерние часы термометры покажут -19…-23.
В Заводоуковске в субботу в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -14…-8, в вечерние и ночные часы ожидается похолодание до -23…-18. 14 января утром столбики термометров покажут -24…-29, в вечерние часы поднимутся до -19…-23. В течение дня ожидается небольшой снег.
В Ишиме 13 января в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -9…-7, днем температура воздуха составит до -4…-6. В ночные часы термометры покажут-15…-8. В воскресенье, 14 января, ожидается похолодание — до -25…-24, усиление ветра до 5,8 м/с.