Новую часовню в Тюмени освятил митрополит Дмитрий

Телеграм-канал «Тюменское время» напомнил, что участок под строительство храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской был выделен мэрией Тюмени двадцать лет назад. Тогда место будущей церкви отметили освященным православным крестом. Но строительство храма началось только в 2018 году, а в 2019 — были освящены купола часовни.