nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Новую часовню в Тюмени освятил митрополит Дмитрий

Новую часовню в Тюмени освятил митрополит Дмитрий

11 января 2024, 10:18
Фото: 1MI
Накануне в Тюмени освятили часовню строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской. Обряд провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Освящение часовни храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-ДивеевскойОсвящение часовни храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской
Освящение часовни храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-ДивеевскойОсвящение часовни храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской
Освящение часовни храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской
Фото: телеграм-канал «Тюменское время»

Новая часовня находится в микрорайоне Войновка на пересечении улиц Энергостроителей и Малой Боровской. Настоятелем будущего храма назначен иерей Евгений Сбитнев.

Телеграм-канал «Тюменское время» напомнил, что участок под строительство храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской был выделен мэрией Тюмени двадцать лет назад. Тогда место будущей церкви отметили освященным православным крестом. Но строительство храма началось только в 2018 году, а в 2019 — были освящены купола часовни.

«Пока идёт стройка, все богослужения будут проходить в часовне. Здесь же организуют воскресную школу, трапезную, церковную лавку и ризницу», — отмечено в сообщении.

Также в Тюмени планируется построить еще два храма. Под один из них уже определено о освящено место.

Читайте также:
Рождественскую литургию из Тобольска покажут по ТВ7 января православные тюменцы отметят РождествоВ Тобольске отреставрируют церковь 18 века
#Общество#Ирина Швецова#Церковь
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Сегодня, 08:59
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Сегодня, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Сегодня, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43