Новую часовню в Тюмени освятил митрополит Дмитрий

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Новая часовня находится в микрорайоне Войновка на пересечении улиц Энергостроителей и Малой Боровской. Настоятелем будущего храма назначен иерей Евгений Сбитнев.
Телеграм-канал «Тюменское время» напомнил, что участок под строительство храма иконы Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской был выделен мэрией Тюмени двадцать лет назад. Тогда место будущей церкви отметили освященным православным крестом. Но строительство храма началось только в 2018 году, а в 2019 — были освящены купола часовни.
«Пока идёт стройка, все богослужения будут проходить в часовне. Здесь же организуют воскресную школу, трапезную, церковную лавку и ризницу», — отмечено в сообщении.
Также в Тюмени планируется построить еще два храма. Под один из них уже определено о освящено место.