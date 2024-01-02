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Тюменский психолог рассказал, как правильно начать 2024 год.

«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год

2 января 2024, 02:00
Фото: 1MI
Тюменский психолог рассказал, как правильно начать 2024 год.

Тюменский психолог рассказал, как правильно начать 2024 год

Новый год всегда ассоциируется с новыми началами, целями и планами. Однако собрать все мысли в кучу и начать действовать после праздников не так просто. Тюменский психолог Петр Зосимов рассказал, как стоит начинать 2024 год без лени и хандры.

Никакого самонасилия!

Психолог Петр Зосимов рекомендует не истязать себя мыслями о том, что вот-вот придется возвращаться на работу и начинать усердно трудиться, чтобы добиться намеченных целей. Вместо этого стоит полноценно насладиться отдыхом и расслабиться.

«Не нужно это время тратить на планирование или составление графиков. Насладитесь праздничными днями, отметьте Рождество и проведите время с родными. У вас сейчас есть отличная возможность перезагрузиться и зарядиться энергией, используйте ее по назначению», — советует психолог.

Зосимов также считает, что не стоит осуждать себя за пассивный отдых и стараться хоть что-то сделать по дому или выбраться куда-то, если вам искренне этого не хочется.

«У многих во время таких каникул начинается кризис, который базируется на парадоксе — время отдыхать, но тратить это ценное время попусту не хочется. Но следуя за желанием усидеть на двух стульях люди часто в итоге остаются с пустыми руками, они не отдыхают и не заряжаются новыми впечатлениями. А потому нужно отставить самонасилие и плыть по течению, делая лишь то, что вам по-настоящему хочется. Разрешите себе помечтать, но не концентрируйтесь на сложностях с которыми придется столкнуться на пути к этой мечте», — говорит Зосимов.

Специалист советует и в обычные дни не мучить себя, стараясь постоянно заниматься чем-то полезным. Порою важно просто остановиться и насладиться спокойствием, которое человеку необходимо.

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Как бодрым выйти, а работу после праздников?

Но пассивный отдых может затянуться, а возвращение на работу — вещь неотвратимая. Но как подготовиться к выходу на работу, если психологи говорят, что в праздничные дни об этом думать не стоит?

«Важно понимать, что работа — это часть вашей жизни, а не вся ваша жизнь. А потому не нужно вечером 8 января угнетать себя мыслями о том, что отдых закончился. Старайтесь воспринимать выход на работу, как пункт плана на день. После него запланируйте поход в кино, прогулку или просмотр сериала на диване. Так вы сможете плавно влиться в рабочий поток и не замучаете себя мыслями о конце каникул», — говорит эксперт.

Также эксперт рекомендует не ставить себе кучу задач на первый рабочий день, стоит выбрать минимальный уровень нагрузки и если вы будете понимать, что у вас еще остались силы, то можете взять еще за парочку легких задач и с чувством выполненного долга идти отдыхать.

«Старайтесь минимизировать стрессовые ситуации, не реагируйте на провокации и больше общайтесь с коллегами, последнее поможет вам вернуться к привычному образу жизни, в который включен поход на работу, и совмещать приятное общение с полезным выполнением рабочих дел», — советует психолог.
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Какие цели необходимо поставить на 2024 год?

Петр Зосимов также советует внести в список ваших личных целей на 2024 году еще несколько, которые необходимы каждому человеку.

«Первое, поставьте себе задачу — оставаться в гармонии с собой и никогда не осуждать себя. Постоянная самокритика еще ни из кого не сделала супер успешного человека. Концентрируйтесь на достижениях, а не на провалах и примите то, что все люди ошибаются, главное, научиться относиться к ошибкам, как к опыту», — советует психолог.

Вторая цель, к которой советует стремиться эксперт — это умение проживать эмоции. Если вам хочется плакать — сделайте это, если вы злитесь — выплесните и эту эмоцию. Специалисты советуют не запирать эти ощущения внутри и не ждать, пока они накопятся и произойдет эмоциональный взрыв.

«Любую эмоцию можно направить в полезное русло. Если вы злитесь — съездите на природу и покричите, вам станет легче и вся злость выйдет наружу, оставив место только для приятного. Если вам грустно — плачьте, поговорите с близкими людьми и не бойтесь показаться слабым», — рекомендует Зосимов.

И третья цель, которую стоит внести в свой чек-лист — это стремление к счастью. Не отказывайте себе в удовольствиях и не жалейте средств на отдых. Помните, что всех денег мира не заработать, самым красивым и успешным человеком стать невозможно и всех зайцев в лесу переловить не удастся. Гордитесь своими маленькими достижениями, относитесь ответственно к отдыху и шаг за шагом идите к намеченным целям, тогда у вас точно все получится!

#Тюмень#Тюменская область#Психология#Новый год#Алиса Вернер#Психолог
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