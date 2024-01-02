«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год

И третья цель, которую стоит внести в свой чек-лист — это стремление к счастью. Не отказывайте себе в удовольствиях и не жалейте средств на отдых. Помните, что всех денег мира не заработать, самым красивым и успешным человеком стать невозможно и всех зайцев в лесу переловить не удастся. Гордитесь своими маленькими достижениями, относитесь ответственно к отдыху и шаг за шагом идите к намеченным целям, тогда у вас точно все получится!