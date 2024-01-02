nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В 2024 году в Тюмени снесут около 70 жилых домов

В Тюмени снесут около 70 жилых домов в этом году

2 января 2024, 08:11
Фото: 1MI

В 2024 году в Тюмени снесут около 70 жилых домов

Тюменские власти утвердили перечень домов, которые будут снесены в этом году. За счет городского бюджета будут демонтировано 69 жилых зданий, расположенных в разных частях областной столице.

Будут снесены жилые дома по улицам Морской, 6а, Панфиловцев, 49, Самарцева, 103, Черниговской, 2, Константина Заслонова, 33, 16, 14, 36, Амурской, 166, 170, 174, 178, 186, Магаданской, 4 и т. д.

Всего на снос зданий выделено более 196 миллионов рублей. Работы будут проводить после полного расселения граждан, которые там проживают, пояснили в администрации Тюмени 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени утвердила проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». Согласно документу, на месте здания бывшего фанерного завода появится ЖК, рядом с ним возведут школу на 1101 место.

Читайте также:
В праздничные дни за экстренной помощью медиков обратились более тысячи тюменцевВсего за сутки в Тюмени выпала треть месячной нормы осадковПьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими под Тюменью
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Снос домов
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
31 декабря 2023,, 01:00
В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным полом
Вчера, 04:50
«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты
Вчера, 02:00
Повышение призывного возраста, рост пенсий: что меняется в жизни тюменцев с 1 января
Вчера, 02:23
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
30 декабря 2023,, 01:30
По бросовой цене в разгар СВО. Тюменцы заметили армейские сухпайки на полках магазина
31 декабря 2023,, 08:10