В Тюмени снесут около 70 жилых домов в этом году

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Будут снесены жилые дома по улицам Морской, 6а, Панфиловцев, 49, Самарцева, 103, Черниговской, 2, Константина Заслонова, 33, 16, 14, 36, Амурской, 166, 170, 174, 178, 186, Магаданской, 4 и т. д.
Всего на снос зданий выделено более 196 миллионов рублей. Работы будут проводить после полного расселения граждан, которые там проживают, пояснили в администрации Тюмени 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени утвердила проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный». Согласно документу, на месте здания бывшего фанерного завода появится ЖК, рядом с ним возведут школу на 1101 место.