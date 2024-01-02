В праздничные дни за экстренной помощью медиков обратились более тысячи тюменцев

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
«В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 529 пациентов», — рассказали в Информцентре.
Диспетчеры передали в поликлиники 2037 вызовов. Состояние пациентов угрозы для жизни не представляло.
Только в новогоднюю ночь за помощью медиков обратились 514 тюменцев. 380 человек, в том числе 23 ребенка, были госпитализированы.
Ранее врач-инфекционист из Тобольска рассказала, как уберечь себя от инфекций на новогодних каникулах. Людмила Герасимова перечислила основные профилактические меры.