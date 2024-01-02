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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В праздничные дни помощь медиков потребовалась более 1000 тюменцев

В праздничные дни за экстренной помощью медиков обратились более тысячи тюменцев

2 января 2024, 07:23
Фото: 1MI

В праздничные дни помощь медиков потребовалась более 1000 тюменцев

С 31 декабря по 1 января врачи и фельдшеры оказали помощь 1166 жителям Тюмени и Тюменского района. Сводкой поделился Информцентр правительства региона.
«В экстренной форме поступило 707 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 529 пациентов», — рассказали в Информцентре.

Диспетчеры передали в поликлиники 2037 вызовов. Состояние пациентов угрозы для жизни не представляло.

Только в новогоднюю ночь за помощью медиков обратились 514 тюменцев. 380 человек, в том числе 23 ребенка, были госпитализированы.

Ранее врач-инфекционист из Тобольска рассказала, как уберечь себя от инфекций на новогодних каникулах. Людмила Герасимова перечислила основные профилактические меры.

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