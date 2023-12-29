В Вагайском районе Тюменской области открыли новую школу на 60 учеников

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Здание построено по региональной программе замены ветхих деревянных школ.
«Учреждение рассчитано на 60 детей, здесь же располагается дошкольное отделение на 10 мест. Получилось просторно и современно. Кабинеты оборудованы всем необходимым», — пояснил глава области.
В новом здании также есть пищеблок с обеденной зоной, спортзал и хореографический класс. На улице построена универсальная спортплощадка.
Губернатор напомнил, что в 2023 году в регионе было открыто шесть новых школ — три из них построены в Тюмени по нацпроекту «Образование». В планах построить в течение двух лет еще 30 школ. Средства на это уже запланированы в бюджете Тюменской области.
Ранее глава Тюмени заявил, что только в региональном центре до 2027 года появятся 18 школ и детских садов.