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Updated Сегодня, 13:25

В Вагайском районе Тюменской области открыли новую школу на 60 учеников

В Вагайском районе Тюменской области открыли новую школу на 60 учеников

29 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI
В канун Нового года в поселке Иртыш Вагайского района открыли школу, рассчитанную на 60 учеников. Об этом сегодня, 29 декабря, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Здание построено по региональной программе замены ветхих деревянных школ.

«Учреждение рассчитано на 60 детей, здесь же располагается дошкольное отделение на 10 мест. Получилось просторно и современно. Кабинеты оборудованы всем необходимым», — пояснил глава области.

В новом здании также есть пищеблок с обеденной зоной, спортзал и хореографический класс. На улице построена универсальная спортплощадка.

Губернатор напомнил, что в 2023 году в регионе было открыто шесть новых школ — три из них построены в Тюмени по нацпроекту «Образование». В планах построить в течение двух лет еще 30 школ. Средства на это уже запланированы в бюджете Тюменской области.

Ранее глава Тюмени заявил, что только в региональном центре до 2027 года появятся 18 школ и детских садов.

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