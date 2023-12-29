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В Тюмени за 90 миллионов рублей реконструируют заброшенный пансионат

В Тюмени за 90 миллионов рублей реконструируют заброшенный пансионат

29 декабря 2023, 07:00
Фото: 1MI
Здание бывшего пансионата имени Оловянникова на улице Барнаульской реконструируют. После реновации здесь откроют инклюзивный центр для детей с особенностями развития. На реализацию проекта планируют потратить 90 миллионов рублей.
Сюжет
Дети

Работы будет проводить группа компаний «ТИС» за счет собственных средств. Открытие запланировано на осень следующего года. В инклюзивном центре юные тюменцы их родители смогут получать услуги прикладного анализа поведения, нейропсихологической коррекции и канистерапии — реабилитации с привлечением собак. Для ребятами будут проводить занятия по рисованию, музыке.

В отремонтированном здании также появится бассейн.

«После ремонта здание пансионата может стать одним из лучших инклюзивных семейных центров в России», — сообщили в ГК «ТИС» РБК Тюмень.

На работу в центр планируют привлечь лучших специалистов, которые работают с детьми с ментальными нарушениями и опорно-двигательным аппаратом.

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