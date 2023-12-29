В Тюмени за 90 миллионов рублей реконструируют заброшенный пансионат

Работы будет проводить группа компаний «ТИС» за счет собственных средств. Открытие запланировано на осень следующего года. В инклюзивном центре юные тюменцы их родители смогут получать услуги прикладного анализа поведения, нейропсихологической коррекции и канистерапии — реабилитации с привлечением собак. Для ребятами будут проводить занятия по рисованию, музыке.