В Тюмени за 90 миллионов рублей реконструируют заброшенный пансионат

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Работы будет проводить группа компаний «ТИС» за счет собственных средств. Открытие запланировано на осень следующего года. В инклюзивном центре юные тюменцы их родители смогут получать услуги прикладного анализа поведения, нейропсихологической коррекции и канистерапии — реабилитации с привлечением собак. Для ребятами будут проводить занятия по рисованию, музыке.
В отремонтированном здании также появится бассейн.
«После ремонта здание пансионата может стать одним из лучших инклюзивных семейных центров в России», — сообщили в ГК «ТИС» РБК Тюмень.
На работу в центр планируют привлечь лучших специалистов, которые работают с детьми с ментальными нарушениями и опорно-двигательным аппаратом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более 95 тысяч жителей имеют инвалидность, 8 тысяч 759 человек из них — дети.