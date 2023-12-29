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Тюменке грозит тюрьма за организацию подпольного казино

Колесо фортуны остановилось: в Тюмени накрыли подпольное казино

29 декабря 2023, 02:43
Фото: 1MI

Тюменке грозит тюрьма за организацию подпольного казино

Организовала нелегальный бизнес 26-летняя жительница Тюмени. На азартных горожанах она успела заработать более 10 миллионов рублей.
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Суд

Следствие установило, что тюменка, вместе с другими участниками группировки, организовала подпольное казино в 2021 году. Нежилое помещение оборудовали 73 компьютерами со специальным программным обеспечением.

Был подобран и обслуживающий персонал: бармены, охранники, кассиры и администраторы. При этом, люди не знали, во что ввязались.

Остановить работу казино удалось в июне 2023 года. Тогда преступников задержали, а оборудование — изъяли. К тому моменту организаторы нелегального бизнеса успели заработать более 10 миллионов рублей.

Прокуратура Тюменской области настаивает на том, чтобы тюменка выплатила эту сумму в пользу государства. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области задержали производителей поддельного алкоголя. У них изъяли десятки тысяч бутылок, которые они планировали доставить в другой регион.

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