Колесо фортуны остановилось: в Тюмени накрыли подпольное казино

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Следствие установило, что тюменка, вместе с другими участниками группировки, организовала подпольное казино в 2021 году. Нежилое помещение оборудовали 73 компьютерами со специальным программным обеспечением.
Был подобран и обслуживающий персонал: бармены, охранники, кассиры и администраторы. При этом, люди не знали, во что ввязались.
Остановить работу казино удалось в июне 2023 года. Тогда преступников задержали, а оборудование — изъяли. К тому моменту организаторы нелегального бизнеса успели заработать более 10 миллионов рублей.
Прокуратура Тюменской области настаивает на том, чтобы тюменка выплатила эту сумму в пользу государства. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области задержали производителей поддельного алкоголя. У них изъяли десятки тысяч бутылок, которые они планировали доставить в другой регион.