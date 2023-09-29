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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Водители пока работают без документов

В Тюмени таксистам предлагают купить поддельные лицензии на работу

29 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Водители пока работают без документов
Тюменским таксистам предлагают сделать лицензию необходимую для официальной работы. За услугу просят от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Для полного комплекта документов им нужно ещё оформить ОСАГО, но его пока не требуют агрегаторы. Страховка на автомобиль может стоить от 50 тысяч рублей. Между тем водители продолжают работу и без документов.

«Сейчас делаю лицензию на такси, но работать продолжаю. Проблемы только с агрегатором Максим возникают», — сообщил один из водителей «Нашему городу».

В начале сентября в регионе услуги такси могли предоставлять 4,2 тысячи водителей такси. Они были занесены в специальный реестр. По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему. Всего действуют три реестра: перевозчиков, такси и служб заказа такси.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Перевозки
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