В Тюмени таксистам предлагают купить поддельные лицензии на работу

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Для полного комплекта документов им нужно ещё оформить ОСАГО, но его пока не требуют агрегаторы. Страховка на автомобиль может стоить от 50 тысяч рублей. Между тем водители продолжают работу и без документов.
«Сейчас делаю лицензию на такси, но работать продолжаю. Проблемы только с агрегатором Максим возникают», — сообщил один из водителей «Нашему городу».
В начале сентября в регионе услуги такси могли предоставлять 4,2 тысячи водителей такси. Они были занесены в специальный реестр. По данным ведомства, все авто имели действующие разрешения и автоматически были занесены в систему. Всего действуют три реестра: перевозчиков, такси и служб заказа такси.