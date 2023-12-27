Тюменская пенсионерка лишилась сбережений после оформления кредитки в торговом центре

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Тюменка 1948 года рождения обратилась в полицию и заявила, что с ее счета пропали 10 тысяч рублей. Под подозрение попала безработная молодая девушка.
Выяснилось, что пенсионерка оформила в одном из торговых центров кредитку, но спустя некоторое время решила ее закрыть. Для этого она пригласила в гости девушку, у которой ее оформляла.
Воспользовавшись телефоном пожилой женщины, девушка похитила деньги и потратила на личные нужды.
В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозят до шести лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские спасли заблудившегося в лесу тюменца и сразу задержали его за кражу. Мужчина обокрал знакомых и неудачно попытался скрыться с места преступления.