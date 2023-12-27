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Пенсионерка из Тюмени оформила кредитку в торговом центре и лишилась денег

Тюменская пенсионерка лишилась сбережений после оформления кредитки в торговом центре

27 декабря 2023, 07:11
Фото: 1MI

Пенсионерка из Тюмени оформила кредитку в торговом центре и лишилась денег

Пожилая женщина хотела закрыть кредитную карту и обратилась к специалисту. У безработной девушки были свои планы на деньги пенсионерки.

Тюменка 1948 года рождения обратилась в полицию и заявила, что с ее счета пропали 10 тысяч рублей. Под подозрение попала безработная молодая девушка.

Выяснилось, что пенсионерка оформила в одном из торговых центров кредитку, но спустя некоторое время решила ее закрыть. Для этого она пригласила в гости девушку, у которой ее оформляла.

Воспользовавшись телефоном пожилой женщины, девушка похитила деньги и потратила на личные нужды.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, ей грозят до шести лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские спасли заблудившегося в лесу тюменца и сразу задержали его за кражу. Мужчина обокрал знакомых и неудачно попытался скрыться с места преступления.

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