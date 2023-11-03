В Тюмени бизнесмен похитил из бюджета более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По данным прокуратуры Тюменской области, глава компании в 2020 году заключил ряд муниципальных контрактов по текущему содержанию объектов зеленого фонда на территории Тюмени, которые предусматривали работы по утилизации отходов. Предприниматель представлял в муниципальные учреждения фиктивные документы, завышая объем отходов, вывезенных для захоронения на полигон ТБО.
Бизнесмену предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предприниматели грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени экс-главу городского дорожного департамента Игоря Фролова приговорили к 4 годам исправительной колонии и штрафу в размере 600 тысяч рублей, а создание ОПГ и хищение из бюджета 6,4 миллионов рублей.