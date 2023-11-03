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В Тюмени бизнесмен похитил из бюджета более полумиллиона рублей

В Тюмени бизнесмен похитил из бюджета более полумиллиона рублей

3 ноября 2023, 06:27
Фото: 1MI
В Тюменской области будут судить руководителя коммерческой фирмы за хищение бюджетных денег при исполнении муниципальных контрактов. Установлено, размер ущерба бюджету города составил более 600 тысяч рублей.
Сюжет
Суд

По данным прокуратуры Тюменской области, глава компании в 2020 году заключил ряд муниципальных контрактов по текущему содержанию объектов зеленого фонда на территории Тюмени, которые предусматривали работы по утилизации отходов. Предприниматель представлял в муниципальные учреждения фиктивные документы, завышая объем отходов, вывезенных для захоронения на полигон ТБО.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предприниматели грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени экс-главу городского дорожного департамента Игоря Фролова приговорили к 4 годам исправительной колонии и штрафу в размере 600 тысяч рублей, а создание ОПГ и хищение из бюджета 6,4 миллионов рублей.

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