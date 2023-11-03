В Тюмени бизнесмен похитил из бюджета более полумиллиона рублей

По данным прокуратуры Тюменской области, глава компании в 2020 году заключил ряд муниципальных контрактов по текущему содержанию объектов зеленого фонда на территории Тюмени, которые предусматривали работы по утилизации отходов. Предприниматель представлял в муниципальные учреждения фиктивные документы, завышая объем отходов, вывезенных для захоронения на полигон ТБО.