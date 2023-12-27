На Ямале крупная компания модернизирует аэропорт за 19 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Власти ЯНАО и ООО «Новапорт-проект» подписали концессионное соглашение о модернизации аэропорта в Салехарде. Сумма инвестиций превысила 19 миллиардов рублей.
В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа уточнили, что в 2027 году планируется построить новый аэровокзальный комплекс и провести реконструкцию существующего. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 до 18 тысяч квадратных метров.
Модернизация аэропорта увеличит пропускную способность в три раза до 600 пассажиров в час. На территории воздушной гавани оборудуют комфортные залы ожидания, пункты общественного питания, медпункт, объекты коммерческого назначения. Пассажирский терминал обеспечат двумя телескопическими трапами. Кроме того, концепция развития предусматривает строительство автопарковки. Ее вместимость составит не менее 150 машин. Аэропорт передадут концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет.
Кстати, 26 декабря прошлого года в аэропорту Нового Уренгоя после модернизации открыли терминал в виде чума. ВЭБ профинансировал модернизацию аэровокзала на 7,5 миллиардов рублей. Он стал первым подобным объектом в России, который был построен по концессионному соглашению без привлечения бюджетных средств.