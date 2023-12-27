На Ямале крупная компания модернизирует аэропорт за 19 миллиардов рублей

Модернизация аэропорта увеличит пропускную способность в три раза до 600 пассажиров в час. На территории воздушной гавани оборудуют комфортные залы ожидания, пункты общественного питания, медпункт, объекты коммерческого назначения. Пассажирский терминал обеспечат двумя телескопическими трапами. Кроме того, концепция развития предусматривает строительство автопарковки. Ее вместимость составит не менее 150 машин. Аэропорт передадут концессионеру на срок действия соглашения — 30 лет.