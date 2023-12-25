Из-за долгов 150 тысяч тюменцев не смогут выехать за границу на новогодние каникулы

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:37
Об этом сегодня, 25 декабря, со ссылкой на данные регионального управления ФСПП сообщила «Мега Тюмень».
Всего в 2023 году запрет на пересечение границы из России был наложен на 286 тысяч тюменцев. Половина из них продолжают действовать до сих пор.
«Запреты повлияли на погашение 19 314 долгов. На сегодняшний день насчитывается более 150, 4 тысячи действующих постановлений, 6,6 тысячи из них — по невыплате алиментов», — пояснили в ведомстве.
Ранее жители одного из ЖК Тюмени возмутились списками должников за ЖКУ. Горожане посчитали, что таким образом обсуживающая организация нарушила их права.