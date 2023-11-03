Автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа

Тюменские автоинспекторы задержали водителя «Мерседеса», на счету которого были 562 неоплаченных штрафа. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, 36-летний москвич за два года допустил 403 нарушения в Москве и Московской области, 111 — в Калужской, 20 — в Тюменской и 9 в Костромской.