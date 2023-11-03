nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа

Автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа

3 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI
Тюменец купил «Мерседес» у москвича. О том, что бывший хозяин автомобиля — злостный нарушитель ПДД, мужчина не знал.
Сюжет
Арест

Тюменские автоинспекторы задержали водителя «Мерседеса», на счету которого были 562 неоплаченных штрафа. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, 36-летний москвич за два года допустил 403 нарушения в Москве и Московской области, 111 — в Калужской, 20 — в Тюменской и 9 в Костромской.

488 штрафов мужчина получил за превышение скорости, 17 — за непристегнутый ремень безопасности и 41 за нарушения требований дорожных знаков.

Тюменские водители массово нарушают ПДД. Видео
Узнать подробнее

Около месяца назад «Мерседес» купил тюменец, для которого наличие нескольких сотен штрафов стало неожиданностью. На место задержания были вызваны судебные приставы, автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменке, которая вернулась из Майами и получила штраф в 2 миллиона рубелей за багаж. У женщины в чемодане нашли множество дорогостоящих товаров, от заполнения декларации и прохождения зоны осмотра она отказалась.

Читайте также:
Два 19-летних тюменца нарушили ПДД и столкнулись на перекресткеУ тюменца-лихача изъяли автомобиль за пьяную ездуВ Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок паленой водки
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Автомобили#Нарушения#Арест#Долги#Арест имущества#Штрафы#Судебные приставы#Штрафстоянки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Сегодня, 06:36
Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт
Сегодня, 04:04
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Вчера, 07:30
В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
Вчера, 08:19
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Сегодня, 04:58
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Вчера, 05:25