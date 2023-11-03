Автомобиль тюменца арестовали за 562 чужих штрафа

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Тюменские автоинспекторы задержали водителя «Мерседеса», на счету которого были 562 неоплаченных штрафа. Как сообщает ГИБДД Тюменской области, 36-летний москвич за два года допустил 403 нарушения в Москве и Московской области, 111 — в Калужской, 20 — в Тюменской и 9 в Костромской.
488 штрафов мужчина получил за превышение скорости, 17 — за непристегнутый ремень безопасности и 41 за нарушения требований дорожных знаков.
Около месяца назад «Мерседес» купил тюменец, для которого наличие нескольких сотен штрафов стало неожиданностью. На место задержания были вызваны судебные приставы, автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменке, которая вернулась из Майами и получила штраф в 2 миллиона рубелей за багаж. У женщины в чемодане нашли множество дорогостоящих товаров, от заполнения декларации и прохождения зоны осмотра она отказалась.