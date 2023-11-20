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Updated Сегодня, 10:19

Тюменцы выступили против публичных списков неплательщиков в многоквартирниках.

«Это частная информация!»: тюменцы выступили против публичных списков неплательщиков

20 ноября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Тюменцы выступили против публичных списков неплательщиков в многоквартирниках.

Тюменцы выступили против публичных списков неплательщиков в многоквартирниках

У многих тюменцев долги по ЖКХ достигают сотен тысяч рублей. И чтобы замотивировать таких собственников платить по счетам, управляющие компании часто вывешивают «списки позора» с номерами квартир должников и суммой долга. Горожане выступили против такого способа давления.

Жители домов в районе Суходолья заметили в подъездах «черные списки», где указан долг каждой квартиры по счетам за ЖКХ. Тюменцев оскорбил такой ход управляющей компании, ибо они сочли это разглашением личной информации.

«Разве так можно? Это мое личное дело, есть у меня долг или нет. Это какое-то разжигание ненависти! Мы добиваемся того, чтоб у нас сплетни по дому пошли и люди друг друга осуждали? В СССР возвращаемся? Тут вообще попахивает разглашением личных данных!», — считает жительницы дома №10 на улице Бориса Житкова.
Фото: nashgorod.ru

Как объяснил «Нашему городу» юрист Игорь Шадрин, потребовать компенсацию за разглашение можно было бы лишь в том случае, если на листке указали бы еще и Ф.И.О. должника.

«А сейчас это законное действие и суд не сочтет это аргументом в пользу заявителя», — утверждает юрист.

ри том представитель управляющей компании отметил, что такой метод вполне можно считать действенным — жильцы, желая снять с себя «клеймо позора» оперативно начинают отдавать долги, чтобы их квартиру убрали из списка.

Компаниям ЖКХ упростили процедуру взыскания долгов с граждан
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Ранее «Наш город» сообщал о том что в Тюменской области в 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги может достичь 9,8%. В 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%.

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