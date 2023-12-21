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Updated Сегодня, 08:14

В Тюмени бульвар назовут в честь Артура Ольховского

В Тюмени появится бульвар имени поисковика Артура Ольховского

21 декабря 2023, 08:12
Фото: 1MI

В Тюмени бульвар назовут в честь Артура Ольховского

Идею назвать новый бульвар именем Артура Ольховского на портале «Я решаю!» поддержали около 500 тюменцев. О том, что она будет реализована, сообщили в администрации города.

Решение приняли на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС.

По словам директора городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова, предлагаемое под бульвар место расположено в границах комплексного развития территорий.

Фото: Администрация Тюмени
«Этот бульвар застройщики создадут за свой счёт: такое обязательство заложено в договорах», — подчеркнул Иванов.

Обустройство выхода на набережную они также возьмут на себя.

Напомним, что Артур Ольховский скончался в декабре 2019 года на 53-м году жизни. В 2020 году он был посмертно награжден званием почетного гражданина Тюмени. Свою жизнь мужчина посвятил поисковым работам и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного Семена. Его предлагается установить возле пожарной части №135.

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