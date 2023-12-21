В Тюмени появится бульвар имени поисковика Артура Ольховского

Напомним, что Артур Ольховский скончался в декабре 2019 года на 53-м году жизни. В 2020 году он был посмертно награжден званием почетного гражданина Тюмени. Свою жизнь мужчина посвятил поисковым работам и патриотическому воспитанию молодежи.