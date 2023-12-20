В Тюменской области начальник центра занятости фиктивно трудоустроила родственников

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
О действиях тюменки стало известно после прокурорской проверки. Будучи начальником отделения Центра занятости в Исетском районе, женщина в период с ноября 2021 года по май 2022 года устроила на работу водителем своего сожителя, а в период с 16 по 30 июня 2022 года — его отца.
Мужчины к своим обязанностям даже не приступали, на рабочих местах не бывали, но зарплату получали ежемесячно. В общей сложности, они получили более 70 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Исетский районный суд. Женщине грозят до шести лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских автоинспекторов подозревают в получении взяток за информацию о ДТП. Мужчины сообщали предпринимателю об авариях и поломках автомобилей, а взамен получали прибавку к зарплате.