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В Тюменской области начальник центра занятости фиктивно трудоустроила родных

В Тюменской области начальник центра занятости фиктивно трудоустроила родственников

20 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI

В Тюменской области начальник центра занятости фиктивно трудоустроила родных

43-летняя жительница Исетского района обвиняется в мошенничестве. Женщина воспользовалась служебным положением и трудоустроила родственников: на работу они не ходили, но зарплату получали.

О действиях тюменки стало известно после прокурорской проверки. Будучи начальником отделения Центра занятости в Исетском районе, женщина в период с ноября 2021 года по май 2022 года устроила на работу водителем своего сожителя, а в период с 16 по 30 июня 2022 года — его отца.

Мужчины к своим обязанностям даже не приступали, на рабочих местах не бывали, но зарплату получали ежемесячно. В общей сложности, они получили более 70 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Исетский районный суд. Женщине грозят до шести лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских автоинспекторов подозревают в получении взяток за информацию о ДТП. Мужчины сообщали предпринимателю об авариях и поломках автомобилей, а взамен получали прибавку к зарплате.

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