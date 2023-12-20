В Тюменской области начальник центра занятости фиктивно трудоустроила родственников

О действиях тюменки стало известно после прокурорской проверки. Будучи начальником отделения Центра занятости в Исетском районе, женщина в период с ноября 2021 года по май 2022 года устроила на работу водителем своего сожителя, а в период с 16 по 30 июня 2022 года — его отца.