Тюменская ФСБ поймала начальника полиции на превышении полномочий

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По версии следствия, руководитель отдела полиции в ХМАО-Югре превысил свои должностные полномочия, использовав изъятую, в ходе осмотра места происшествия, продукцию для ее последующей продажи.
«Гражданин передал третьему лицу трубную продукцию массой более 70 тонн, принадлежащую коммерческой организации. Общий ущерб владельцу трубной продукции, нанесенный в результате его противоправных действий, составил более 1 000 000 рублей», — сообщили «Нашему городу» в ФСБ по Тюменской области.
На основании переданных материалов СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Теперь полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сейчас правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителя тюменской «матрешки» осудили по статье за финансирование терроризма.