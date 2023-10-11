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Тюменская ФСБ поймала начальника полиции на взятке.

Тюменская ФСБ поймала начальника полиции на превышении полномочий

11 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Тюменская ФСБ поймала начальника полиции на взятке.
Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела на начальника полиции, продавшего изъятую силовиками продукцию.
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Полиция

По версии следствия, руководитель отдела полиции в ХМАО-Югре превысил свои должностные полномочия, использовав изъятую, в ходе осмотра места происшествия, продукцию для ее последующей продажи.

«Гражданин передал третьему лицу трубную продукцию массой более 70 тонн, принадлежащую коммерческой организации. Общий ущерб владельцу трубной продукции, нанесенный в результате его противоправных действий, составил более 1 000 000 рублей», — сообщили «Нашему городу» в ФСБ по Тюменской области.

На основании переданных материалов СУ СК России по ХМАО-Югре возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Теперь полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жителя тюменской «матрешки» осудили по статье за финансирование терроризма.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Коррупция#Полиция#Алиса Вернер
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