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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Из Тюмени в Москву на новогодних каникулах будут ходить дополнительные поезда

На новогодних каникулах запустят дополнительные поезда из Тюмени в Москву

20 декабря 2023, 04:36
Фото: 1MI

Из Тюмени в Москву на новогодних каникулах будут ходить дополнительные поезда

Дополнительные поезда запустят по наиболее востребованным направлениям. Куда и откуда можно будет отправиться на праздники — рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Дополнительные поезда в конце декабря — начале января будут курсировать по направлениям Тюмень — Москва, Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Екатеринбург — Нижневартовск и Пермь — Москва.

Поезда будут оснащены местами для маломобильных людей, багажным купе, а также пассажиры смогут воспользоваться услугой перевозки домашних животных без сопровождения.

Ранее «Наш город» сообщал, что поезда на направлении Тюмень — Тобольск будут двигаться быстрее. Им повысили разрешенную скорость движения.

Дополнительный поезд из Тюмени в Оренбург запустят на новогодних праздниках
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Новости тюмени#Поезда#Каникулы#ЖД вокзал#Любовь Селезнева
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