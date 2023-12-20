На новогодних каникулах запустят дополнительные поезда из Тюмени в Москву

Из Тюмени в Москву на новогодних каникулах будут ходить дополнительные поезда

Дополнительные поезда запустят по наиболее востребованным направлениям. Куда и откуда можно будет отправиться на праздники — рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.