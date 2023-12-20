На новогодних каникулах запустят дополнительные поезда из Тюмени в Москву

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Дополнительные поезда в конце декабря — начале января будут курсировать по направлениям Тюмень — Москва, Екатеринбург — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Екатеринбург — Нижневартовск и Пермь — Москва.
Поезда будут оснащены местами для маломобильных людей, багажным купе, а также пассажиры смогут воспользоваться услугой перевозки домашних животных без сопровождения.
Ранее «Наш город» сообщал, что поезда на направлении Тюмень — Тобольск будут двигаться быстрее. Им повысили разрешенную скорость движения.